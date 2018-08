Ogulin poduplao cijenu odvoza, u Poreču i 400% veći računi?

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Posljednji račun za odvoz otpada bio mi je 74,83 kune, i to za tri mjeseca. A onda sam se šokirala kad sam od komunalnog poduzeća Usluga Poreč dobila tablicu da bih za svoju kantu od 120 litara trebala dobivati novi račun od 102,70 kuna, ali ne za tri, nego svaki mjesec. Kad bih i dalje dobivala račun svaka tri mjeseca, on bi bio 308 kuna, a to je povećanje od 400 posto!

Uzrujana je porečka umirovljenica koja nam je poslala sliku svojeg zadnjeg računa za tri mjeseca odvoza otpada i sliku tablice s novim izračunom. Odmah je zatražila da joj zamijene kantu za manju od 60 litara i to bi je trebalo stajati 51 kunu mjesečno. Zbog svega je porečki SDP u oborbi zatražio hitnu gradsku sjednicu. Čelnik SDP-a Rodoljub Kosić također na projekcije stručnjaka iz njegove stranke govori da će računi rasti i za 300 posto.

- Svi smo očekivali da će poskupjeti, ali nismo ni sanjali da će to biti ovoliko - kaže Kosić. Iz Grada odgovaraju: “Cijena je usklađena s novom Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom te je napravljen obračun koji maksimalno uvažava načelo ‘onečišćivač plaća’. Razlog je obaveza uspostave novog sustava odvojenog sakupljanja otpada na obračunskome mjestu korisnika što značajno utječe na konačnu cijenu, a to je zbrinjavanje otpada na Županijskom centru za gospodarenje otpada Kaštijun”. Dodatno su nam telefonom iz porečke Usluge rekli da je nezahvalno govoriti o računima dok ne stignu prvi obračuni, ali da njihove projekcije pokazuju da će se računi za četveročlanu obitelj s 53,80 kuna povećati na 90,80 kuna i poručuju: “Više reciklirajte, stvarajte manje otpada, pa će i računi biti manji”.

Val poskupljenja pogodio je uglavnom gradove Istre i Primorsko-goranske županije. Odvoz otpada poskupjeli su u Crikvenici, Sinju, Ogulinu, na Cresu i u Malom Lošinju, u Pazinu, Biogradu na moru, Vrbovskom, Medulinu... Doznajemo da je razlog tome što ove dvije županije ne smiju odlagati otpad više na deponijima, nego samo u Centrima za gospodarenje otpada Kaštijun kraj Pule i na riječkoj Marišćini. Treba platiti prijevoz do ovih lokacija, a odlaganje tone otpada na njima je i 700 kuna.

I Josip Marić (79) iz Pule očekuje da će mu račun porasti za 30 posto. Za dva mjeseca do sada je plaćao 156 kuna. Iz Pule su dali izračun za četveročlanu obitelj koja koristi kantu od 120 litara koja bi po novom trebala koštati 102,90 kuna ako se četiri puta mjesečno prazni.

A zbog veće kilometraže odvoza otpada na Marišćinu, u Novom Vinodolskom računi su za 30 posto veći za tvrtke i 71 posto za kućanstva. Njihovo nekadašnje odlagališta Duplja zatvorili su i sad sve ide prema riječkom centru za gospodarenje otpadom. Pojedine jedinice lokalne samouprave odgovaraju i da će cijenu u budućnosti dizati i kad se krene u čipiranje kanti tako da bi se točno znalo koliko je tko otpada proizveo. Samo manji dio gradova to je već napravio.

A prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, svi komunalci moraju naplaćivati odvoz otpada prema količini koju je netko proizveo. Tako se želi prisiliti da stanovnici što više recikliraju, da proizvode što manje. Inače, odlaganje tone otpada na deponij plaća se do 350 kuna, a u centrima za gospodarenje otpada Marišćina i Kaštijun do oko 700 kn. - Situacija je neobična. U Hrvatskoj su se izgradila samo dva centra za gospodarenjem otpadom. Ostali deponiraju na neuređenim odlagalištima po puno manjoj cijeni, tako i Split i Zagreb. Zašto se i njima ne uvede viša taksa za odlaganje, pa da se taj novac skuplja i kasnije koristi za stvaranje drugih centara za gospodarenje otpadom - govori jedan od dobro upućenih sugovornika koji je u sustavu gospodarenja otpada proveo cijeli svoj radni vijek. Aleksandra Anić Vučinić, predsjednica Hrvatske udruge gospodarenja otpadom, pojašnjava zašto su računi porasli.

- Ako se dosad sve trpalo u jednu kantu, a sad svatko ima po nekoliko kanti za papir, plastiku, staklo, biootpad, po te kante trebaju doći različiti kamioni, morate ih kupiti, zaposliti više ljudi... To mora netko platiti. Bolna je istina da do sada nismo plaćali zapravo ništa jer je sve išlo u istu kantu, a sad smo počeli graditi nešto i to košta - pojašnjava naša sugovornica. Dodaje ipak da smo puno toga već izgradili pa recikliramo 95 posto guma, automobila, 65 posto elektronike...No naši su čitatelji ogorčeni i gledaju to na drugačiji način - sada puno više razvrstavaju, stvaraju manje komunalnog otpada, a računi rastu.

Doduše, iz pojedinih gradova poručuju da neće dizati cijene unatoč promjeni načina naplaćivanja odvoza. Tako je u Zadru, Osijeku, Slavonskom Brodu, Rijeci... Zagreb tek čeka odluku.

- Sigurno će se računi povećati, ali koliko to ćemo tek vidjeti. Ako pravila nalažu da moramo odvojeno ostavljati plastiku, papir, biootpad, komunalni otpad, onda nam za to treba više spremnika, više kamiona i ljudi koji će to odvojeno prikupljati. Sve to košta i bit će povećanja cijena - kratko su poručili iz Grada.