Ona 'repa' za njih: Znakovnim jezikom prenosi glazbu gluhima

Zbog nje i gluhi mogu osjetiti i čuti glazbu. Holly Maniatti iz SAD-a znakovnim jezikom interpretira koncerte. Dosad je nastupala rame uz rame s Eminemom, Snoop Doogom i Jay Z-em, a za pojedinog izvođača priprema se i 50 sati.

- Neko vrijeme bila sam tumač gluhima na fakultetu, a onda me jednom netko pitao želim li to raditi i na koncertima. Zaljubila sam se u taj proces istraživanja - kako predočiti tekst, glazbu i osobnost izvođača. To me zaista ispunjava - rekla je. No, kaže da je najvažnije u svemu što gluhi mogu iskustiti glazbu kao i svi ostali.

Time se bavi već 10 godina, a kaže kako još nije dovoljno naučila. Većinom nastupa s izvođačima hip hop-a.

- Očarala me jednostavnost tog žanra. No, uvijek je teško to napraviti. Tijelom, rukama i pogledom prenijeti svaku melodiju - rekla je.