Čekajte stvarno? Platim jedne, a nosim dvoje? Wow, pa ovo se ne propušta!, komentirao je Zoran Pribičević pri ulasku u dućan u ulozi nabildanog frajera.

Zoran Pribičević u suradnji s 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJOM na YouTube kanalu 24sata nastavlja svoju seriju skečeva temeljenih na svima nam poznatim narodnim poslovicama i uzrečicama. Osim što ponavljamo mudrosti naših baka i djedova, u serijalu se također bavimo tipičnim hrvatskim problemima uzrokovanih mentalitetom i tragikomedijama poput kupovanja artikala po punoj cijeni usprkos posjedovanju kupona za popust.

Svi smo barem jednom šetajući po ulici naišli na akciju 'Platiš jedne, nosiš dvoje'. Tako se dogodilo i tipičnom frajeru. Ušao je u dućan u čudu i počeo ispitivati prodavačicu o čemu je riječ.

- Vi meni kažete da ja za 300 kuna mogu dobiti dvoje? - uzbuđeno je komentirao Zoran prodavačici.

Bez daljnjeg razmišljanja izvadio je novčanik i pružio novce za kupnju.

- I koliko dugo su kod mene? - pitao je, a prodavačica u dućanu je zbunjeno komentirala da su kod njega zauvijek, ne razumjevši o čemu govori.

Vrlo brzo je pristao na ponudu i za 300 kuna uzeo ono za što je mislio da je na akciji.

Voditelj projekta Zoran Pribičević ujedno je i glumac poznat hrvatskoj javnosti po ulogama Danijela u 'Zabranjenoj ljubavi' i liječnika Dorijana u 'Larinom izboru', a glumio je također u HBO-ovoj hit seriji 'Protuudar' u ulozi Domovoya. Osim njega, u serijalu 'Tko je tu lud?!' pojaviti će se i Luka Petrušić, Petra Kurtela, Matija Šakoronja, Ognjen Milovanović, Vesna Ravenšćak Lozić te Josip Brakus. Pribičević je komentirao i koja mu je najdraža uloga, ali i po kojoj ga najviše pamte.

- Teško mi je reći koja mi je najdraža, svaka uloga ima nešto svoje i svaka me veseli na svoj način, ali ako baš moram birati, onda je to uloga Lakija iz predstave ‘Sutra ni(je) novi dan’, a gledatelji me sigurno još uvijek najviše pamte po ulozi Danijela iz Zabranjene ljubavi.

Ne propustite pogledati novi skeč iz serijala 'Tko je tu lud!?' na YouTube kanalu 24sata koja izlazi svake subote

