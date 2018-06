Orgije mladih zgražaju Oxford: Tumaraju goli, pijani, drogirani

Više od 500 mladića i djevojaka odjevenih u donje rublje i fetišizirane kostime autobusima putuju iz Oxforda do udaljenog polja na tradicionalni godišnji event kojeg organizira poznato, i društvo koje nije baš na dobrom glasu - Piers Gaveston Society.

Na jednoj od snimki vidi se pet ljudi tijekom međusobnog seksa pred masom pijanih ljudi i onih pod utjecajem droga.

Ovaj party se održava na napuštenoj lokaciji u Oxfordshireu i nudi sadržaje koji su uvelike nekonvencionalni. Tako su, uz šatore u kojima se pleše i one u kojima se nalazi bar, postavljeni i šatori u kojima se može uživo gledati kako se parovi seksaju.

Postoje i barovi s drogom gdje dileri slobodno prodaju kokain, ecstasy i kanabis.

Opisujući što je sve vidio, jedan svjedok je za The Sun rekao: ‘U vođenju ljubavi sudjeluje po četiri do pet ljudi. Mnogo je djevojaka posve golo i tako slobodno hodaju po vani. Mnoge djevojke su pijane i drogirane i takve pristaju na seksualne odnose sa svima koji to žele. Djevojke u šatoru za orgije su zbunjene i u deliriju, mnoge su u polusvijesti. Omamljene posrću i u očima im se vidi da su pomalo omamljene.’

Stanovnici mjesta koje se nalazi u blizini ovog partija opisuju kako polugoli studenti tumaraju cestom i njihovim vrtovima dok čekaju autobuse koji ih vode na party ili s partyja.

- Nitko ne želi gledati gole gradi i stražnjice. Pogotovo ne malena djeca. Oni ne poštuju nikoga tim svojim ponašanjem, rekao je jedan stanovnik za The Sun.

Iz Oxfordskog sveučilišta poručili su da će kazniti studente koji su prekršili zakon.

- Ovaj event nismo odobrili. On potkopava našu reputaciju i želimo vidjeti njegov kraj. Dilanje i konzumaciju droga naše sveučilište ne odobrava. Imamo i nultu toleranciju prema bilo kakvoj vrsti seksualnog napastovanja i maltretiranja. O svemu ćemo pokrenuti istragu, a one koji su krivi za sve ovo očekuju najstrože kazne pa i izbacivanje sa sveučilišta, stoji u priopćenju za medije ovog poznatog sveučilišta. Dodaju i kako dijele zgražanje stanovnika Oxforda s prizorima polunagih studenata.

