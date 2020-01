Oscarovski Osvrtnik: 'Jasno je tko će biti slavljenik te noći'

Svaki filmski kritičar će priznati da je sada ‘najplodnije tlo’ za rad. Konkurencija je sve veća, a kako se približava 10. veljače tako i napetost raste. 92. po redu dodjela Oscara odvit će se na dobro poznatoj lokaciji Dolby Theatrea u Los Angelesu, a Akademija je već objavila nominacije.

- Oscara bi mogao osvojiti film 1917., to je jedan od najboljih u prošloj godini, a snimljen je na način koji nismo imali prilike vidjeti - kaže Osvrtnik. Posebnu analizu dodjele Oscara možete pronaći na YouTube kanalu 24sata gdje je Osvrtnik dao sva svoja predviđanja.

Listu najboljih filmova iz 2019. predvodi 'Joker' s 11 nominacija, uključujući gotovo sve važnije kategorije. Hit film s Joaquinom Phoenixom ima najviše nominacija ove godine uključujući onu za najbolji film, najboljeg glumca i najboljeg redatelja, a dobro kotiraju i 'Once Upon a Time in Hollywood', '1917' te 'Parasite'. Među uspješnijim ostvarenjima, sudeći po nominacijama Akademije, još su i Netflixov 'Irac' Martina Scorsesea, Tarantinov 'Once Upon a Time in Hollywood' s Leonardom DiCaprijem i Bradom Pittom te azijski hit, hvaljeni triler 'Parazit’.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Inače, riječki ekonomist svake nedjelje uživo komentira najnovije filmove i serije za svoju YouTube publiku, koja je svakim danom sve veća.

Što nas još čeka 10. veljače?

Nakon što je 2019. glumac i komičar Kevin Hart morao odustati od vođenja zbog starih homofobnih izjava na Twitteru, organizatori su prvi puta u 30 godina odlučili da će ta večer proteći bez voditelja. Taj im se potez isplatio jer su ceremoniju uspjeli ograničiti na prihvatljiva tri sata, a porastao je i broj gledatelja pa ne čudi što su se i ove godine odlučili na isti scenarij.

