Ostvarili san dječaku koji je ukrao auto: Vozio se s Foxxom

Pa Adriane, ti stvarno voliš aute kada si doputovao ovako daleko, rekao je glumac i pjevač Jamie Foxx dječaku čija je priča prošla cijeli svijet. Dječak koji se usudio sam sjesti za volan i krenuti iz Utaha prema Kaliforniji kako bi 'kupio' Lamborghini, sada je dobio priliku života. Poznati prodavač automobila RD Whittington,vlasnik brenda Wires Only, je Adriana i njegovu cijelu obitelji pozvao u Los Angeles u jedan od najpoznatijih salona luksuznih automobila na svijetu. Pokazao mu je skupocjene Hummere i Ferrarije pa ga upoznao sa slavnim Jamiem Foxxom.

Sastali su se na ulici, a Jamie je odmah na dječaku primijetio dobre tenisice. Adrian je čak imao priliku pričati sa Shaquille O'Nealom preko video-poziva koji mu je poručio da ne upada više u nevolje i da će jednog dana sigurno imati bijesnu jurilicu koju želi.

Podsjetimo, Adriana je policija zaustavila prije dva tjedna zbog vrlo spore vožnje autocestom. Dječak je bio ljut na majku koja mu je odbila kupiti skupocjeni Lamborghini, pa se odlučio sam uputiti u kupovinu prema Kaliforniji s tri dolara u džepu. Razgovor 'vozača' i policajca snimila je policijska nadzorna kamera, a video je na YouTubeu pregledan gotovo milijun puta.

- Imaš pet godina? - kaže policajac.

- Ajme! - dodao je i potom dječaka upitao gdje je naučio voziti i zapisao ostale pojedinosti.

Nakon što je priča o njegovoj opasnoj vožnji obišla cijeli svijet, počeli su se javljati ljudi koji dječaku žele ispuniti snove.

- Inspirirao me svojom voljom za tim autom, iako ne podržavam to što je kršio zakon i riskirao svoj i tuđe živote u prometu - rekao je Jeremy Neves, vlasnik vrijednog Lamborghinija Huracan. Jeremyja je Adrianova priča toliko potaknula da je čak iz drugog grada došao do dječaka kako bi mu pružio željeno iskustvo sa skupim automobilom.

- Vožnja u Lamborghiniju je bolja nego što sam mislio, jedva čekam voziti svoj, rekao je petogodišnji Adrian nakon što ga je poduzetnik Jeremy iznenadio.

Foto: Screenshot/Facebook Sada već popularni dječak će sigurno pamtiti dan kada je upoznao Jamie Foxxa te se vozio gradom u skupom Lamborghiniju.

Adriana su roditelji već stavili u kaznu zbog krađe auta i opasne vožnje, ali sud iz Utaha je odlučio da neće podiči optužnicu protiv roditelja za zanemarivanje djeteta.