Otvoren Brač Film Festival: U publici bili Goran Višnjić i Nataša Janjić, nastupio i Vojko V

Grad Supetar jučer je ugostio poznate filmske zvijezde i otvorio 10. po redu Brač Film Festival, najavivši slavljeničku atmosferu narednih dana.

Otvorenju su prisustvovala zvučna imena domaćeg filma, poput glumca Gorana Višnjića koji je ovogodišnji posebni gost, glumice Nataše Janjić, prvog hrvatskog dobitnika Zlatne Palme Cannes Film Festivala Nebojše Slijepčevića, redatelja Vinka Brešana, i brojnih drugih.

Drago mi je što sam baš na ovom festivalu najviše iz razloga jer se u njegovom fokusu nalaze mladi ljudi – daje im šansu da prikažu svoje filmove. Mlade ljude treba podržavati i dati im priliku da se njihovi talenti otkriju.

Foto: Vladimir Zivojinovic

Osim toga, tu je i problem vidljivosti kratkih filmova – kina ih ne vole pretjerano prikazivati, kao ni televizija, tako da je festival poput ovog izrazito važan i nužan.

Film „Čovjek koji nije mogao šutjeti“ me zaista iznenadio. Znao sam da je dobar, ali toliko je toga rečeno u 13 minuta da sam ostao potresen tom vještinom i osjećajem koji mi je izazvao potpuno neočekivano – komentirao je Goran Višnjić nakon otvaranja.

Važnost festivala naglasio je i Nebojša Slijepčević čiji je film otvorio ovogodišnje izdanje:

Ovo je prekrasan ambijent za jedan filmski festival, zaista. S obzirom na to da se kino nalazi na otvorenom, sama projekcija je odlična. Moram priznati da me iznenadio ovoliki broj posjetitelja i to mi je nekako prvi pokazatelj da se radi o vrlo ozbiljnom projektu. Iskreno sam počašćen što je baš moj film otvorio festival. Radi se o tome da je vrlo teško doći do publike kada se radi o kratkim filmovima i upravo su ovakvi festivali jedini način da ljudi vide film. Zbog toga i radimo filmove, zar ne? Da bi cijeli taj pothvat snimanja u koji je uključena prava mala vojska ljudi imao smisla, treba nam publika. A ovakvi festivali nam donose upravo to.

Foto: Vladimir Zivojinovic

Vjernoj publici i gostima obratio se direktor festivala Bruno Mustić, zahvaljujući još jednom na postojanoj podršci iz godine u godinu.

A podrška bez koje, kako je naglasio direktor, nije moguće zamisliti ovaj festival je upravo ona koja dolazi od grada Supetra.

Program je otvorio, a publika popratila gromoglasnim pljeskom, prvi hrvatski dobitnik Zlatne palme na Filmskom Festivalu u Cannesu, film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" redatelja Nebojše Slijepčevića, nakon čega je uslijedila projekcija crnogorske komedije "Živi i zdravi" redatelja Ivana Marinovića, s Goranom Bogdanom, Tihanom Lazović i Goranom Slavićem u glavnim ulogama.

Foto: Vladimir Zivojinovic

Nakon filmskih minuta, slavljeničku je atmosferu na pozornici preuzeo splitski glazbenik VOJKO V koji je održao koncert u prepunom kinu.

Od supetarske publike danas očekujem dernek! – rekao je glazbenik prije nastupa, a sudeći po atmosferi, njegovo je očekivanje bilo u potpunosti ispunjeno.

Brač Film Festival još je jednom potvrdio svoju poziciju prestižnog filmskog događanja koje okuplja istaknute filmaše, a u prilog tome ide i činjenica da će na ovogodišnjem izdanju ponovno ugostiti producenta Grahama Broadbenta koji će već drugu godinu zaredom održati masterclass.

Također, priliku da čuju iskustvo rada u filmskoj industriji, filmaši će ove godine dobiti i na masterclassu koji će održati poznati hrvatski redatelj Vinko Brešan.

Foto: Vladimir Zivojinovic

Festival traje do 10. kolovoza, a očekuje nas pregršt zvučnih domaćih i regionalnih filmova kao je „Sirin,“ crnogorskog redatelja Senada Šahmanovića koji je 2023. bio kandidat za nagradu Oskar u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma i mnogi drugi.

Detaljan program dostupan je na web stranici www.bracfilmfestival.hr.

Ne propustite kino pod zvijezdama Supetra, jubilarni, 10. put!