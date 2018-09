Putnici krvarili iz ušiju i nosa: Zaboravili su izjednačiti tlak!?

Sa 166 putnika i članova posade, let Mumbai-Jaipur tvrtke Jet Airways vratio se na polazište tri četvrt sata nakon polijetanja ujutro, nakon što su se pojavili alarmantni simptomi.

POGLEDAJTE VIDEO:

U video-snimci objavljenoj na Twitteru vidi se prizor u kojem vlada smrtna tišina u kabini, a putnici nose maske s kisikom.

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps