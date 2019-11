Pervan: Fore o ženama u autu i Sloveniji nisu fore, to je istina

Večernju školu ne smatram svojim životnim djelom jer je moje životno djelo izvan mog posla, a to su moje kćerke. Ako je riječ o poslu, onda je to više moj stand-up, nastupi pred živim ljudima. U Večernjoj školi su kamere, ima puno rezanja, lažiranja, zumiranja, to je ‘fejk’ stvar, ali uživo nastupi, e to je već fenomenalna stvar, rekao je Željko Pervan.

Prva epizoda Večernje škole bila je 1995. godine, a ekipa ponovno razmišlja o okupljanju. Pervana smo pitali tko mu je bio najdraži učenik.

- To je kao da majku pitate koje mu je dijete najdraže - rekao je tek kratko, a kad smo ga pitali da bira između lika Aljoše i Denisa, odgovor je također bio neodređen.

- Antimon se vjerojatno skriva u nekom tunelu i na nekom drugom poslu, a ja ne znam gdje je. On je jako volio restorane, a vjerojatno sad ima svoj restoran. Voli kuhati, peći, pirjati, pohati - našalio se Pervan, koji kaže kako nije razvio empatiju prema svojim likovima.

- Nitko mi nikada nije rekao da sam ga uvrijedio. Svi znaju da nije moja namjera nekoga vrijeđati ili ismijavati. Govorim o čovjeku takav kakav je, pa ako ga to vrijeđa, onda ne znam - rekao je. Često u svojim nastupima ima fore o ženama u automobilu i Sloveniji.

- To nisu fore, to je istina. Samo što se ljudi smiju - rekao je. Nakon nastupa se osjeća kao da ga je netko tukao bejzbol palicom te svima savjetuje da probaju dva sata držati koncentraciju na javnom nastupu.

Da je političar, desna ruka bi mu bio ministar financija Zdravko Marić jer smatra da radi stvari koje drugima nisu moguće.

Kad vidi svoju izvedbu 'Serbus dragi Zagreb moj' iz 1989. godine pomisli na to kako godine prolaze, kako je nekada izgledao kao ljudsko biće, a sad više liči na tabure s bradom.

