Petar Grašo: 'Oliver Dragojević mi je jako velika uspomena...'

Oliver je glazbenik od kojeg sam najviše naučio, bio je sa mnom u studiju kada sam tek počinjao i to mi puno znači. On je sam po sebi jedna velika uspomena, rekao je Petar Grašo o svom najvećem uzoru Oliveru Dragojeviću. Na glamuroznoj beogradskoj večeri MAC-a osvojio je nagradu za najbolju pop numeru s pjesmom 'Voli me'.

- Ovo mi je druga godina zaredom, drago mi je da moje pjesme ostavljaju trag među ljudima - odgovorio je Grašo i dodao da ne preferira duete, ali ako bi morao jedan izdvojiti, to je onaj s Arsenom Dedićem ‘Sad te se samo rijetko sjetim'.

Osim ove, osvojio je niz drugih nagrada, no Graši je ipak nešto drugo najvažnije.

- Najveća nagrada u životu mi je kada izađem ispred ljudi i kad oni pjevaju dva sata, svaku pjesmu - kaže emotivno.

Foto: RTL Od stranih izvođača izrazito cijeni Michaela Jacksona te The Beatlese, a u zadnje vrijeme kaže kako se voli opuštati uz glazbu Orena Laviea. Rođeni Splićanin u svom gradu najviše voli svoj dnevni boravak u kojem najviše voli provoditi slobodno vrijeme.

Kaže kako je u karijeri čuo niz tračeva o sebi, ali neki su ga posebno iznenadili.

- Svašta sam ja čuo o sebi, da sam homoseksualac, da sam poginuo, ma svašta - kaže Petar i dodaje da mu je prijelazni trenutak u karijeri bio u 16. godini života kada je shvatio da najviše na svijetu voli glazbu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Na Eurosongu se ne vidi, ali u ožujku možemo očekivati novi hit.

- Radim pjesmu s obitelji Huljić, imamo iza sebe velike pjesme, a takva želimo da bude i ova - zaključio je Petar Grašo.