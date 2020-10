Petko ima novi show na 24sata! 'Sa mnom su i mama i njezine frendice, spremamo vam kaos'

Voditelja Dalibora Petka na društvenim mrežama pratimo zbog njegovih urnebesnih transformacija, a na tragu toga sprema i show u suradnji sa 24sata. 'Petkomaniju' gledajte na svim našim platformama

<p>Ako njegove urnebesne transformacije niste vidjeli na Instagramu, onda ste o njima vjerojatno čitali u medijima. Od Jelene Karleuše u “celofan haljini” do rekreacije videospota MC Stojana i grupe Hurricane.</p><p><strong>POGLEDAJTE 1. EPIZODU 'PETKOMANIJE': Kako se radi profesionalna maska za Noć vještica?</strong></p><p>U priču tu i tamo uključi mamu Katicu, domaćicu i super ženu iz Sopa Bukevskog kraj Velike Gorice. Ukratko, gdje god se pojavi, voditelj Dalibor Petko napravi show, a sad će to raditi i u suradnji s 24sata. “Petkomanija” na svim našim platformama - YouTubeu, Facebooku, na 24sata.hr, Instagramu i Tik Toku kreće u subotu, a Petko nam je otkrio tko će mu se još pridružiti u serijalu.</p><p>- U novom showu na platformama 24sata spremam razne transformacije i izazove, naglasak je na zabavi i na tragu je onog što radim na društvenim mrežama isključivo iz hobija - rekao je Petko. U prvoj epizodi radio je transformaciju za <strong>Noć vještica.</strong></p><p>- Mašo, koji nam je ovo Halloween? - pitao je svoju vizažisticu s kojom surađuje već godinama.</p><p>- Imam osjećaj da je stoti - našalila se.<strong> </strong>Ovoga puta 'meta' Dalibora Petka za transformaciju nije bila poznata 'faca', već ga je inspirirao srednji vijek. Radi se o takozvanim doktorima protiv kuge koji su nosili zaštitna odijela u nadi da će se zaštiti od zloćudne bolesti. Kuga je tad harala svijetom, a liječnici koji su brinuli o oboljelom puku, nosili su 'čudne' maske. Inspiriran trenutačnom situacijom, Petko se na jedan dan odlučio vratiti u prošlost. Postao je doktor protiv kuge, a transformaciju pogldajte na<a href="https://youtu.be/JgtVurEyaog"> ovdje. </a></p><p>U daljnjim epizodama pridružit će mu se i “luda” familija - mama, mamine prijateljice i tata.</p><p>- Mama je okupila još dvije prijateljice i za 24sata pripremamo nove transformacije. Divna, Barbara i Katica su postava još od ‘Tuturutu’, a sad su tu još Štefica i Đurđa. To su njezine prijateljice iz Velike Gorice. Ponukan našom transformacijom u Grubnićeve te klan Jenner-Kardashian, sinulo mi je da bih i njih mogao uključiti u ovaj projekt. To su ‘cure’ od akcije, vole se zabavljati, idu na druženja umirovljenika. Vole plesati, vole život i uživati... - rekao je.</p><p>Video u kojem rekreiraju scene iz spota MC Stojana i Hurricane prenijeli su doslovce svi mediji u regiji, a mama i njezina ekipa najviše su se oduševile kad su svoje fotografije ugledale u novinama. Kako bi proslavili, cure su s Petkom otišle na ćevape, a on im je tad čitao komentare ispod videa.</p><p> </p><p>Ekipa iz Novog Čiča, Bukevja, Čičke Poljane i Jagodnog pojavit će se u nekoliko epizoda u “Petkomaniji”, a njihov mentor Petko oduševljen je koliko su spontane i uvijek spremne na zabavu. Petko je na ideju o transformacijama došao nakon sudjelovanja u showu “Tvoje lice zvuči poznato”. Prije tri godine napravio je nekoliko njih, ali je odustao od objavljivanja. U prošlotjednoj emisiji showa, koja se snimala netom prije karantene zbog pandemije, gostovao je kao Catherine Zeta-Jones. I to je trenutak koji mu je vratio strast. Pozitivan odjek na društvenim mrežama nakon prve transformacije u Karleušu potaknuo ga je da nastavi, a uslijedili su i komentari svih poznatih iz regije u koje se transformirao.</p><p>- U voditeljskom poslu sam profesionalac i to mi je prioritet, ali drago mi je da u ‘Petkomaniji’, kao i na društvenim mrežama, mogu pokazati kreativu koju toliko dugo držim u sebi - objasnio.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Serijal “Petkomanija” dio je jesenske sheme <strong>24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJA. </strong>Gledatelje očekuju uzbudljive transformacije i izazovi, a sve pratite na YouTube kanalu 24sata, Facebooku 24sata, na 24sata.hr te na Instagramu i Tik Toku.</p>