Petko: 'Povratio sam dva puta, Šebalj nije imao nimalo milosti'

Mislim da je ovo zadnji put da me gledate i u meni vidite trunku muškosti, rekao je Dalibor Petko (40) prije nego što ga je reli vozač Juraj Šebalj uzeo pod svoje.

Petka je čekala karting staza u Novome Marofu s jednim od naših najboljih vozača - Jurjem Šebaljem. U novom serijalu na YouTube kanalu 24sata, Šebalj hrvatske zvijezde vozika okolo naokolo, a vožnju im dodatno otežava ludim izazovima.

- Šebalj, ne možeš malo brže voziti - naslađivao se Petko, a on mu se nakon toga opako zainatio. Nije prošlo ni trideset sekundi, a popularni voditelj ga je molio vrećicu za povraćanje.

- Ljudi, upravo sam se podrignuo na suho - rekao je Petko nadajući se da će jučerašnju večeru zadržati u svojem organizmu. Šebalj tu nije stao i kao drugi izazov dao mu je da nacrta zeca na kartonskom papiru. No Petko to nije uspio dovršiti do kraja i molio je Šebalja da zaustavi auto. Povratio je sve što je jeo, i to dvaput!

- Ti si jedini koji si kod mene u auto to uspio dvaput zaredom obaviti izvan automobila. Svaka ti čast - našalio se Šebalj.

Serijal Zvijezde vrište izlazi svake srijede na YouTube kanalu 24sata.