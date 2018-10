Petra 'oči u oči' sa strahom: 'Otkazali su nam svi motori'

Jeste li ikada zamislili potencijalnu situaciju koja vam je zvučala potpuno neostvarivo? "Što bi bilo kad bi bilo" odgovara na pitanja koja ste si uvijek postavljali, a u novoj epizodi otkriva kako je to biti pilot na jedan dan - iako nikad prije nisi upravljao zrakoplovom.

Youtuberica Petra Dimić (18) morala je provesti 24 sata kao pilot, a s obzirom na to da je kao mala sanjala da postane astronaut, ovaj joj je zadatak zapravo došao kao nagrada.

Petru je "ŠBBKBB" ekipa prvo probudila kod nje doma kucajući joj na vrata, a ona ih je zbunjeno dočekala u kućnom ogrtaču. Već je bila spremna jer je predosjećala da je čeka super avantura, a kad su joj dali prvu omotnicu mislila je da su unutra računi.

Kad ju je otvorila, unutra je zapravo bilo pismo u kojem joj je ekipa najavila da je ona glavni akter šeste epizode "ŠBBKBB" i da će se na jedan dan morati pretvoriti u pilota.

Nije joj bilo jasno što se događa

- Šta? Nije mi jasno... Samo malo... - bila je prva Petrina reakcija, a zatim je na pitanje "ŠBBKBB" ekipe "Može li običan putnik upravljati avionom i postati heroj" još zbunjenije odgovorila:

- Hmm, hmm, paa... Ne! Zato postoje ljudi koji su obučeni za to!

Petra je objasnila kako se zapravo svatko od nas barem malo boji visine, ali njoj to ne predstavlja problem u smislu da se trese od straha kad se popne na visoku zgradu ili nešto slično. Ipak, kad je u pitanju upravljanje avionom, to baš nije mogla samo tako prihvatiti... Zapravo, dobila je poriv pobjeći, ali je ipak morala krenuti sa ispunjavanjem zadataka.

Htjela je upisati Zrakoplovnu školu

Iako se YouTubeom bavi već četiri godine, Petra je htjela upisati Zrakoplovnu školu, ali u nju nažalost nije upala. Ipak, i dalje nije odbacila mogućnost da jednog dana zaista postane pilotkinja. Baš zato joj je "ŠBBKBB" ekipa dala ovaj zadatak, a prvo je morala proći nekoliko testova koje prolaze svi piloti.

Prvi je bio test vida, kojeg se Petra malo uplašila jer joj se, od računala, kaže, pokvario vid. Ipak, prošla ga je savršenom ocjenom, pa je mogla krenuti na sljedeći test. - Što ima još jedan? - zbunjeno je upitala. Ali nije se mogla izvući.

"ŠBBKBB"-ovci su je zatim odveli na izlet iznenađenja, ali da bi sve bilo još zanimljivije, cijelo je vrijeme na očima imala povez i nije znala gdje ide.

Stručnjak iz Heli Centra

U ovoj epizodi sudjelovao je i stručnjak Matija Borovečki iz Heli Centra Krapinske Toplice.

- Pravog pilota čini koordinacija ruku, nogu, bistre glave, brzog donošenja odluka. Nema straha od visine, tu moraju biti i visoka fizička i mentalna sprema. Jednostavno se morate roditi za to - objasnio je Borovečki.

Petra je dobila povez za oči, smjestili su je u auto, pa je krenuo put prema Istri. Točnije, na Zip Line u Pazinsku jamu, gdje se morala spustiti užetom. Dubina jame je 100 metara i stvarno joj nije bilo svejedno, ali nije htjela odustati. Pobijedila je svoj strah od visine.

Avantura na Zip Lineu

Prije spuštanja je za svaki slučaj obukla jaknu. - Ja vam imam strah od buba, od prirode općenito, pa da me neka ne napadne sam obukla jaknu - rekla je. Na manjem spustu joj nije bilo toliko strašno, ali onda je uslijedio onaj iznad dublje jame, pa i iznad one najdublje.

- Bilo mi je jako napeto, uzbudljivo, opsovala sam sve živo i neživo, i to nije nešto s čime se hvalim, ali bilo je zaista zastrašujuće. Ipak, na kraju je bilo i lijepo jer sam se uspjela opustiti, ali sam se ipak cijelo vrijeme držala objema rukama, za svaki slučaj - priznala je ova popularna youtuberica.

Naravno da to nije bilo sve jer je nakon toga uslijedio novi zadatak. I to na drugom kraju Hrvatske, odnosno u Heli Centru u Krapinskim Toplicama, gdje je Petra prošla obuku za pilota na simulatorima.

Let na simulatoru

Full flight simulator je zanimljiv simulator na kojem je Petra morala raditi, a stručnjak je rekao da se radi o 99,9 posto pravom helikopteru. Gotovo pravom! Ovdje na obuku dolaze vojnici iz cijelog svijeta, a Petra je prije ulaska u simulator bila najuzbuđenija dotad.

- Strah me da se ne bih 'kao' slupala, ali evo, vidjet ćemo sve - rekla je Petra i ušla u simulator. Prvo što je rekla bilo je: - Ovo je tako realno!

Iako je u početku sve išlo glatko, stručnjaci su je stavili u nepredviđenu situaciju. Naime, odglumili su da su izgubili oba motora i ona se morala snaći u panici. Na kraju je, uz pomoć Matije, uspjela spustiti helikopter.

- Ovo mi je bolje od 4D-a, moram priznati. Jako realno, svatko ovo mora isprobati - rekla je. Naučila je, nakon ove avanture, nekoliko zanimljivih stvari, ali je priznala da bi joj trebalo još puno treninga prije nego bi mogla upravljati pravom letjelicom.

I kad se Petra već zahvalila ekipi i rekla da joj je ovo bilo nezaboravno iskustvo koje će pamtiti zauvijek, rekli su joj da to ipak nije kraj. Imali su za nju još jedno iznenađenje. Opet je dobila povez na oči, a ovoga puta i slušalice na uši, i zatim su krenuli prema - shopping centru!

"Let" u dječjem avionu

Sve je, naravno, bila samo šala, a kad je shvatila da su je doveli u centar i smjestiti u igračku avion koji se pomiče kad u njega ubacite kovanice, nije baš bila impresionirana. - To je to? To je to veliko iznenađenje? Razočarali ste me - priznala je. Prvotni plan je bio da Petru odvedu u pravi avion, kako bi letjela iznad Zagreba i pomagala pravom pilotu, ali je taj plan zbog lošeg vremena propao.

Zaključak

- Mislila sam da se baš ne bojim visine, ali kad smo išli na zip line i kad sam se našla iznad one provalije, nije mi bilo svejedno. Ipak, u Heli Centru mi je definitivno bio highlight svega. Mislila sam u početku da to nije baš toliko teško, ali sam shvatila da je upravljati avionom i helikopterom jako komplicirano. Žao mi je što nisam uspejla stvarno letjeti iznad Zagreba, ali i igračka je bila dobra utjeha. Shvatila sam, također, da u sebi još uvijek imam tu neku emociju prema zrakoplovstvu, a kroz ovu sam epizodu dobila povjerenje u sebe i svoje sposobnosti upravljanja avionom - zaključila je Petra.

