Phat Phillie: 'Hrvatska uskoro dobiva prvi hip hop muzej u Europi'

Hrpa odličnih gostiju prošla je kroz Stoletov podcast 'Rima rimi grize rep', a sada je na red došao i Filip Ivelja poznatiji kao Phat Phillie. On je sa Stoletom podijelio svoje hip hop tajne u novoj, ujedno i posljednjoj, epizodi 24sata Oriđiđi YouTube kanalu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Znajte, svi rapovi iz prethodnih emisija, ali i moji rapovi, vjerojatno ne bi bili mogući da nema Phat Phillija. Zahvalan sam njemu što sam uopće izabrao put rapa, put pisanja rima. On i mnogi dečki su nam omogućili jednu platformu koja se zove 'Blackout' koja nas je izgradila u ovo što danas jesmo – pohvalio ga je Stole odmah na početku.

A nakon Stoletovih pohvala, Phillie je ispričao kako je, za vrijeme pandemije, napravio kompilaciju zagrebačkog rapa od 1985. do 1992. godine.

Napravio sam kompilaciju one prve, prve škole o kojoj se danas ništa ne zna tako da, uskoro na kazeti i na digitalnim formatima izlazi 'Zagreb Rap Demo '85. do '92.'. Na njima su Master Keops, danas poznat kao Renmen, pokojni MC Be Bop Dodo, grupa Different Organisation, grupa Fresh Style i mnogi drugi – objašnjava Phillie

Bit će 60 minuta materijala, to su sve restaurirane snimke koje sam našao na svojim starim tapeovima, našao sam mastere na trakama i kazetama… Imam i stare fotografije – dodaje.

Razgovor o ovoj kompilaciji potaknuo je Stoleta da najavi još jedan Phillijev projekt, a to je hip hop muzej u Zagrebu u kojemu će biti izložene memorabilije koje su važne za rap scenu, a koje je Phille pažljivo prikupljao i čuvao godinama.

U Europi ne postoji hip hop muzej, a s obzirom na to da već dugi niz godina skupljam memorabilije sa svojih putovanja i mnoge od njih su već poštom stigle u Zagreb, želja mi je bila da na jednom mjestu objedinim cijelu svoju zbirku – rekao je Phillie.

O čemu su još Stole i Phillie razgovarali, koje još projekte priprema i kakve je anegdote imao s nekim svjetskim rap facama, saznajte u utorak u 12 sati u novoj epizodi samo na 24sata YouTubeu i na Oriđiđi videoteci.