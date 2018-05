Pijan je nožem ubio svoju curu (39) pa nazvao Hitnu pomoć

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Psi su pred jutro lajali pa me to probudilo. Izašla sam i vidjela policijske automobile kod susjedine kuće. Znala sam da nešto nije u redu, kazala je stanarka kuće u Grintavečkoj ulici u Zagrebu.

Jutros oko 8 sati u Gajnicama policajci u kući u podrumskom stanu pronašli tijelo ubijene A. N. (39). Nožem ju je ubio I. K. (36). On je i nazvao Hitnu pomoć, a policija ga je odvezla. Neslužbeno saznajemo kako je u trenutku zločina bio pijan. Susjedi ubijene u inače mirnoj ulici bili su zgroženi zločinom.

- Probudili smo se prije 7 sati jer smo djecu ispratili na more, a već su pred kućom gdje je ubijena živjela bili policajci. To je strašno. Još sam je u subotu vidjela u dvorištu kako vješa rublje te zalijeva cvijeće. Nikad ne bih pomislila da će ju netko ubio. Pa to vam je bila najljepša djevojka u ulici - kazala nam je jedna od susjeda. Stanarka koju je probudio lavež pasa kaže kako nije čula nikakve pucnjeve. Dodaje kako su u kuću ubijene žene više puta znali dolaziti Hitna pomoć te liječnici. Navodno je imala problema s drogom. Inače prije šest mjeseci kod ubijene se doselio njezin dečko.

Odavao dojam pristojnog muškarca

- Vidjela sam njih dvoje prije nekoliko dana kako šeću psa i drže se za ruke. A njega sam vidjela u ulici te je odavao dojam pristojnog muškarca. Pozdravio bi i otišao svojim putem. Inače, ubijena je živjela u podrumskom stanu kuće koji je naslijedila od majke. Njezin tata je umro prije godinu dana. U kući je iznad nje živio njezin ujak. Završila je trgovačku školu te koliko ja znam nije nigdje radila. Navodno je živjela od socijalne pomoći - opisuje jedna od susjeda.

Inače, ubijena je bila aktivna na društvenim mrežama gdje je pisala da je napokon pronašla pravu ljubav. Zadnju poruku objavila je u subotu u 0.57 sati, a njoj se ‘obračunala’ s jednom ženom.

- Možeš pisat koliko hoćeš po mojim društvenim mrežama ja sam te svugdje zblokirala!!! JER SAD BAREM KAD POZNAJEM ZLO DA SE OD NJEGA / NJE OGRADIM!!!!! TEBE I TE SVE TVOJE.....Iako ko osoba vam želim svu sreču u životu samo nas ne dirajte našu Gizmu mene i našeg I.K. KOJI pazi na nas ...ali koliko zla danas ima...trebao bi nas zatvorit pod stakleno zvono....! Hebi ga bto ne može... A BDW to da je tebi još gore kad se ja pojavim.... DRAGA KAŽU DA ISTINA BOLI....!!!!! Ne pozz Ne BOK Več ZBOGOM!!!! - napisala je u poruci ubijena žena.

Prijavljivani zbog obiteljskog nasilja

Kako neslužbeno doznajemo ubijena i ubojica ranije su bili prijavljivani kao obiteljski nasilnici. Ubojstvo žene u zagrebačkim Gajnicama ulazi u poražavajuću statistiku nastradalih žena od strane intimnih partnera ili bliskih osoba.

U Hrvatskoj je 2010. godine od strane intimnih partnera ili bliskih osoba ubijeno 59 žena. Godinu dana kasnije ubijeno je 49 žena; 2012. godine ubijena je 51 žena, godinu dana kasnije deset manje, pa onda njih 35, dok je iduće godine bilo najmanje ubojstava dosad - njih 33. Dvije sljedeće godine broj ubijenih ponovno se povećao za 10; 2016. godine ubijene su 43 žene, kao i lani...

- Nasilje protiv žena i djece u porastu je, i to za 180 posto, to pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Postavlja se pitanje zašto. Zato što sve češće zadnjih nekoliko godina imamo situaciju da sustav i državna tijela strukturalno viktimiziraju žrtvu, a prema počinitelju se postupa vrlo benigno, kao da je počinio neko nevažno kazneno djelo i većinom se procesuiraju samo prekršajno - kazala je za Neva Tolle iz Autonomne ženske kuće Zagreb. Dodala je da je nasilje protiv žena zločin i treba ga kao takvo tretirati, kazneno.