S pivom smo se susreli na putovanjima za vrijeme fakulteta i bili smo frustrirani što u Hrvatskoj nismo mogli popiti dobro pivo. Bilo je nekoliko belgijskih i njemačkih uvoznih piva koje smo mogli u to vrijeme kupiti, ali ništa raznolikije. Saznali smo da se pivo može raditi i doma. Krenuli smo ulagati u opremu i sami slagati priču. Nakon nekoliko godina smo se odlučili otvoriti pivovaru, rekao je Matija Mrazek, suvlasnik i glavni pivar craft pivovare Varionica.

Za serijal 'Moja priča' koji izlazi na YouTube kanalu 24sata Matija nas je pustio u novi proizvodni pogon Varionice u Pisarovini. To je za njih ogroman projekt u odnosu na početke. Prvotno su svoju priču o craft pivarstvu razvijali u iznajmljenom pogonu u Donjem Vidovcu. Zbog premalog proizvodnog kapaciteta morali su odbijati poslove i izvoz te zbog toga odlučili da je vrijeme za novi korak.

- Prijavili smo se na fondove Europske Unije, prošli smo i dobili smo 45 posto bespovratnih sredstava za realizaciju ovog pogona. U 2020. nam je ova investicija pomogla jer smo jako brzo fokus prebacili s točenog piva i ugostiteljstva na maloprodaju i retail, odnosno otvorili smo vlastiti web shop. S novom opremom i puno bržom punilicom uspjeli smo vrlo brzo napraviti zaokret u drugu stranu - rekao je Matija te dodao kako je najveći iskorak u punionici.

- Imamo kapacitet punjenja 3000 boca na sat. U starom pogonu je to bilo 300. To je u odnosu na stari pogon najveći 'upgrade' koji smo napravili - rekao je. U ponudi imaju 30 stilova piva, a svi recepti su autentični.

- Oni su naša vlastita kreacija. Samouki smo. Sve literature koje smo mogli pročitati smo pročitali. Imali smo jako puno pokušaja kuhanja i testiranja da dođemo do nečega s čime smo zadovoljni - rekao je te objasnio na koji se način proizvodi pivo u njihovoj varionici.

- Pivo se vari. U prvom se procesu radi kuhanje piva. To traje ukupno šest sati, a onaj glavni dio procesa je fermentacija i odležavanje i on se odvija u drugom dijelu pogona. U hladnom dijelu proizvodnje dolazi sladovina iz varionice koja je ohlađena na 20 stupnjeva za ale piva, 10 za lager piva. Svaki tank je hlađen i na njemu reguliramo temperaturu koju želimo. Kad odradi svoje vrenje, s dna puštamo kvasce i onda kreće odležavanje. Ovisno o stilu, taj proces može trajati od tri mjeseca do nekoliko godina - objasnio je Matija, kojeg smeta ga ljudi smatraju kako se pivo većinski radi od hmelja.

- Pivo se radi od vode i slada. Slad je uglavnom ječmeni i njega za 4000 litara pive treba tonu, hmelj je začin, njega treba tri kilograma, kvasca kilogram. Često ljudi kažu da se pivo radi od hmelja. Pivo se radi od slada, on daje šećer koji će kasnije postati alkohol - objasnio je Matija.

