Pisale su joj zlostavljane žene: 'Slomilo me to što sam čitala'

Izašla sam s tipom, cimer od mog dobrog frenda. Bili smo nekoliko puta zajedno u društvu. Normalan, drag i pristojan. Pristojno je i nazvao. Ja sam taman bila u kaosu na poslu i rekla sam da sam loše. Ponudio je cugu pun razumijevanja. Prva dva sata je sve bilo O.K., vozio me doma. Odjedanput je stao usred mraka, ugasio auto i rekao 'Vidiš, tu gdje su svjetla, tu su ljudi. Da moraš, bi li mogla trčat' do tamo, ali jako brzo? Recimo da te netko lovi?' Popili smo jednu malu pivu. Jednu jedinu. Molila sam se samo da preživim, pa da me i siluje, poruka je koju nam je pred kamerom pročitala PR menadžerica Nana Nadarević (33) prije negoli je briznula u plač.

To je samo jedna od nekoliko stotina poruka i samo jedno neugodno iskustvo, samo jedan primjer seksualnog uznemiravanja koje je pristiglo u 'inbox' Naninog Instagram profila.

Naime, prije nekoliko dana na svom profilu, na kojem često objavljuje crtice iz života, ispričala je kako je s dečkom u kinu pogledala film 'Bombshell'.

- Htjela sam vam svima preporučiti da pogledate film, ne zato što je kolosalno remek djelo, nego zato što je zanimljivo vidjeti sve te stvari koje doživljavamo kao sive zone kada je seksualno zlostavljanje tema i dobro je vidjeti da bi se osvijestile te stvari koje muškarci, ali vrlo često i žene, ne doživljavaju kao 'big deal' - započela je, ne očekujući kakvog će odjeka njezini 'storyji' imati.

Inače, film je utemeljen na stvarnim događajima i govori o novinarkama FOX Newsa koje su progovorile o seksualnom uznemiravanju.

- Ono što sam tada htjela je malo porazgovarati s curama na Instagramu o tome što smo mi sve doživjele u školi, na ulici, u klubu, u tramvaju, a uzimale smo zdravo za gotovo. Dobila sam lavinu komentara žena iz regije s puno većim stvarima nego što je takozvana 'siva zona' - rekla nam je Nana. Priča se nakon te objave 'zarolala'. Kako su komentari pristizali, Nana ih je dijelila sa svojim pratiteljima. Nastavili su pristizati. Stotine njih.

- U jednom trenutku mi je 'inbox' totalno zablokirao. Očito trpi puno manje nego što žene trpe svakog dana.

Mnoge djevojke i žene koje su poruku poslale, ranije nisu ni bile svjesne da je u određenoj situaciji bilo riječi o seksualnom uznemiravanju - objasnila je te dodala kako se polagano počela raščlanjivati 'siva zona'.

- Jako brzo smo iz nepriličnih dodirivanja i komentara došli do iskustava kod liječnika. Od toga da se žene moraju skidati u grudnjak kada im se mjeri tlak do toga što trudnice prolaze u viziti. Jedna djevojka me pitala 'broji li se ako se dogodilo u braku'. Tada sam vidjela da je to zapravo Pandorina kutija koja se otvorila, odnosno kako to u zadnje vrijeme spominjem 'brod koji pušta na sve strane' – prepričala nam je.

Htjela je stvari početi nazivati onim što zapravo jesu, umjesto za njih koristiti eufemizme. Ako situacija ne završi silovanjem, žene često smatraju da nije vrijedno prijavljivanja, kaže Nana i dodaje da ne treba zaboraviti slučajeve u kojima žene uznemiravanje prijave, a naposljetku plaćaju sudske troškove zbog pokrenutog postupka.

- Nekada je teško tražiti žene da istupe i da podižemo svijest kada se nekako čini da i sistem radi protiv njih. Svakako mislim da ne trebamo šutjeti ni tolerirati. Trebamo govoriti, trebamo podizati svijest. Postoje i udruge koje pomažu ženama poput 'Ženske sobe' i sigurnih kuća, dodaje i zaključuje da je odgoj ključan.

- Odgoj djece da poštuju jedni druge, ali i preodgoj odraslih koji možda nisu svjesni kada nešto postaje seksualno uznemiravanje - rekla je.

