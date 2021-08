Danas pratimo Parenzanu i ići ćemo od Grožnjana do Oprtlja, nakon toga ćemo nastaviti prema Motovunu pa sve do cilja - Poreča. Tu dionicu ćemo napraviti u dva dana, komentirao je inspirativni Goran prije samog putovanja.

U novoj epizodi serijala 'Put pod noge', odlučio nam je pokazati kako izgleda put od Grožnjana do Poreča. U prethodnim epizodama serijala 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE, biciklist i putopisac Hrvoje Jurić odveo nas je biciklom od Đakova do Papuka, Tomica Kristić autostopirao je od Varaždina do Mađerkinovog brega, a Marko Kovač nam je pokazao put kajakom od Luke Split do Kaštel Gomilice.

- Volim putovati pješice zbog toga što je to za mene duplo putovanje. Daje mi priliku da upoznam bolje neku zemlju, dakle to je vanjski aspekt, ali istovremeno putujem i unutar sebe te razmišljam o svojoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti - komentirao je Goran o inspiraciji prema ovakvom načinu putovanja.

Goran je objasnio i zanimljivosti o Parenzani:

- Parenzana je zanimljiva jer je to stara željeznička pruga koja započinje u Trstu, prolazi kroz Kopar i dalje ulazi u Hrvatsku. Ona prolazi kroz tri države i to je razlog zašto se ta staza zove stazom prijateljstva - objasnio je.

Prva lokacija na koju je Goran stigao bilo je Završje na koje je stigao nakon sat i pol pješačenja. Prošao je jedan od brojnih vijadukata Parenzane te nastavio dalje. Dodao je i kako Parenzana danas nije više željeznička pruga, već je poznata biciklističko-hodačka staza dužine preko 120 kilometara, od kojih kroz Hrvatsku prolazi 80 kilometara.

- Optimalne dnevne dionice koje pješačim su od 25 do 30 kilometara, iako vrlo često propješačim i puno više jer moram naći smještaj ili doći do vode - dodao je.

Nakon što je stigao do Poreča ispričao nam je i svoje planove za budućnost.

- U budućnosti se planiram usmjeriti prema pustinjama i želim proći sve pustinje svijeta - zaključio je Goran.

