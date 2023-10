Pjevač Matija Cvek otkrio: 'Marija Šerifović je dosta zahtjevna...'

Da je jedan od najizvođenijih i najtraženijih glazbenika, Matija Cvek potvrđuje svakom novom pjesmom i rasprodanim koncertom. Pjesma ‘Pola sunca’ koju je izveo s Marijom Šerifović najveći je hit ovoga tjedna.

- Dan nakon objave sam se probudio i stalno klikao i gledao što se događa, čitao sam komentare. Nešto slično sam doživio sa spotom 'Trebaš me', ali u manjem omjeru. Super je to sve, samo znam da će me svi zaboraviti za mjesec dana - smije se Matija.

POGLEDAJTE VELIKI INTERVJU:

Pjesma se nalazi na novom albumu Marije Šerifović 'Dolazi ljubav' koji donosi osam novih pjesama, a album izlazi nakon punih 10 godina, u godini u kojoj Marija obilježava 20 godina glazbene karijere.

Cvek nije krio oduševljenje što je snimio duet baš s Marijom, pa nam je ispričao i kako je bilo snimati pjesmu.

- Marija je u životu ista kao što je vidite na televiziji. Nema glumatanja kod nje - otkrio je da je pjevačica jako zahtjevna i da traži jako puno od svojih suradnika.

Matija Cvek u spotu nosi bijelo odijelo na golo tijelo.

- Nitko u Hrvatskoj me nije uspio nagovoriti na to - kaže Matija koji je na pjesmi i spotu radio sa srpskom produkcijom.

Pjevač je rekao da nikad ne bira tko će glumiti u njegovom spotu, kaže da je za to uvijek zadužen redatelj.

- Ja jednostavno nisam taj tip, ne tražim cure za spot na društvenim mrežama - komentira.

Matija ne voli taj dio svoje profesije, ne voli se snimati u spotovima, ne voli se slikati i davati intervjue. Zarađeni novac troši jako oprezno. Voli trošiti na društvo, hranu i na tenisice.

- Imam jedno 60 pari tenisica. Air force mi je najslabija točka - otkrio je pjevač.