Pjevačica 'Colonije' na Poligrafu gutala knedle na pitanju o Indiri

Mračna prostorija. Oči u oči s detektivom. Na stolici, priključeni na detektor laži. Tako izgleda serijal 'Poligraf' na YouTube kanalu 24sata. Nakon uspješne prve sezone, i druga ruši sve rekorde

Jesu li vam se za vrijeme studiranja često nabacivali kolege? Je li vam Severina najdraža pjevačica? Jeste li se ikada podvrgnuli plastičnim operacijama? Smeta li vam razgolićivanje u video spotovima? To su neka od pitanja koja su dočekala novu žrtvu 'Poligrafa' - šarmantnu Splićanku i pjevačicu grupe 'Colonia' Ivanu Lovrić (28).

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Lovrić na Poligrafu

- Skroz sam opuštena - rekla je nasmijana Ivana. Sretna i bez imalo straha na licu sjela je nasuprot ispitivača, priključena na detektor laži. No, sreća nije dugo trajala, počela su škakljiva pitanja na koja je Ivana malo duže trebala razmisliti kako će odgovoriti.

Lovrić je prije tri godine postala pjevačica grupe 'Colonia' i zamijenila Indiru Levak (47). Završila je elektrotehniku na Tehničkom Veleučilištu u Zagrebu, no, kako je otkrila na 'Poligrafu', može živjeti isključivo od glazbe i to i radi. Kaže da bi mogla raditi i posao u struci, ali i da bi se iskušala i drugoj branši, poput glume, za koju smatra da bi joj dobro 'legla'. 

- U generaciji smo bile samo tri cure na fakultetu. Nisu mi se upucavali kolege ili ja to nisam primijetila - rekla je kroz smijeh Ivana. Pjevačica nije posustajala. Istinito je odgovarala na nekoliko početnih pitanja i bez imalo zadržavanja našem ispitivaču pojašnjavala svoje odgovore.

Grupa 'Colonia' ove godine se pojavila na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije 'Dora' s pjesmom 'Zidina'. Ispitivač je Ivanu upitao postoji li još uvijek željela da predstavlja hrvatsku na Euroviziji te ima li u planu ponovno ponoviti natjecanje na 'Dori'.

- Bilo je predobro na 'Dori'. To mi je bio prvi takav nastup. Prvi put smo svi tako nešto radili i mislim da će to drugi puta biti još bolje - kaže Ivana i dodaje da se od malih nogu uz prijatelja 'navukla' na Euroviziju i da bi definitivno voljela predstavljati Hrvatsku na tom natjecanju.

Indirin odlazak iz 'Colonije' te Ivanin dolazak u grupu digao je puno prašine u javnosti. Dugo se raspravljalo o tome hoće li grupa opstati i je li Ivana pravo rješenje za grupu. Često se bile i usporedbe s Indirom pa smo Ivanu upitali smetaju li je te usporedbe.

- Indira i ja smo u OK odnosima. Nismo imali priliku surađivati, što ne znači da nećemo u budućnosti - otkrila je ispitivaču, a u videu pogledajte smetaju li joj usporedbe s Indirom. Iako je trenutno zadovoljna u grupi, misli da će za deset godina ipak krenuti solo karijerom, a ne ostati u grupi. 

Protiv razgolićivanja u spotovima nema ništa protiv, ali smatra da to nije potrebno uspjeh. Ivana je dodala da nema ništa protiv toga, ali da nikada ne bi snimala spot u nečemu što joj nije ugodno. No, na slikanje za 'Playboy' nikada ne bi pristala. Zbog posla je morala napraviti mnoga odricanja. Jedno od tih je viđanje s obitelji. Zbog mnogo nastupa, jako ih je malo viđala.

- Zbog korone sam sad bila cijelo vrijeme u Dalmaciji. Roditelji su mi cijeli život bili podrška i vjetar u leđa - iskrena je bila Lovrić.

Poligrafsko ispitivanje provodi se bez prisutnosti kamera i drugih osoba u prostoriji, a radi ga profesionalni detektiv. Mjeri se disanje, trbušno i prsno, krvni tlak po dva parametra, broj otkucaja srca, elektrodermalna aktivnost (promjena otpora kože) i prokrvljenost sve kako bi doznali govori li osoba istinu ili laže. Poligrafsko ispitivanje proveo je dipl. krim. Željko Grgurić u detektivskoj agenciji Di-Dext. Epizoda je snimljena nakon provedenog istraživanja i dobivenih odgovora.