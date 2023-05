Pobjednik 'PSZ' odgovarao na negativne komentare: 'Želim ti nekog poput sebe u kući...'

Marco i Paula oduševili su u emisiji svojim sjajnim plesnim pokretima i koreografijama. Njihova pobjeda za mnoge je bila zaslužena. Većina im je čestitala i poslala poruke podrške i pohvale. No bilo je i onih kojima se Marcova pobjeda baš i nije svidjela. Jedan od komentatora je Marcu napisao da ne želi nikome imati u kući osobu poput njega, ali Marco je bio spreman.

- Drago mi je da sam video ovaj komentar jer sad ljudi pričaju o mojoj pobjedi i privatnom životu i to me malo frustrira. Volio bih kad bismo se fokusirali na moj ples koji je bio dobar, a i Paula ga je potkovala da bude još bolji.

Marca su raznježile poruke podrške i objasnio da mu nije važna titula poznate osobe već svoje pratitelje smatra prijateljima.

- Ja sam za neke ljude poznat, a za neke nepoznat i to je sasvim okej. Ne patim za time da me se zove poznatim, dapače, sve koji me prate volim zvati prijateljima.