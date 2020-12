Pohod na strano tržište? Bačić obradila pjesmu Alicije Keys: 'Vidim sličnost naših vokala...'

<p>Nakon obrade jedne od najslušanije pjesme ove godine, 'Savage love', Lidija Bačić Lille (35) ponovno je oduševila novom obradom. Ovoga puta obradila je pjesmu 'If I Ain't Got You' američke pjevačice i kantautorice Alicije Keys.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kako je Alicia rekla, pjesma je objavljena 2004., nakon smrti glumice, modela i pjevačice Aaliyah koja je poginula u zrakoplovnoj nesreći kada se sa svojim timom vraćala sa snimanja jednog od svojih spotova.</p><p>Bačić je naglasila kako Aliciju prati još od njezine pjesme 'Fallin' s kojom je osvojila svijet, a pjesma koju je obradila njezin je favorit i njezina najdraža pjesma. </p><p>- Vidim poveznicu i sličnost njenog i mog vokala i senzibiliteta. Sviđa mi se kako iznese emocije u pjesmi - objasnila je Bačić. </p><p>U nedavnom intervjuu za 24sata istaknula je kako se smatra jednom od boljih naših pjevačica te da ona nije samo glas. Istaknula je da je za nju dobar pjevač onaj koji zna prenijeti emociju. Također, nedavno je dobila i glumačku ulogu. Lille je gostovala u jednoj epizodi serijala 'Firma' iz 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE gdje 'zaludjela' radnike.</p><p><strong>POGLEDAJTE EPIZODU 'FIRME' S LIDIJOM BAČIĆ:</strong></p><p><br/> - Rekli su mi kolege sa seta da se još žešće moram dati u to. Potajna mi je želja od djetinjstva bila biti glumica - rekla nam je Bačić kojoj je pjevanje ipak bila prva ljubav te se time bavi od svoje desete godine. Lille je već za YouTube kanal pjevala obrade nekoliko Oliverovih pjesama, a uskoro donosimo još njezinih fantastičnih obrada. Donosimo vam obrade Parnog Valjka, Nine Badrić, a posebno smo iznenađenje pripremili za Božićno razdoblje.</p><p><strong>POGLEDAJTE LIDIJINU OBRADU OLIVEROVE PJESME 'ŠTO TO BJEŠE LJUBAV':</strong></p><p><br/> <strong>Njezinu obradu pjesme 'If I Ain't Got You' i svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU možete pratiti na našim Facebook, Instagram i TikTok profilima, na 24sata.hr te na YouTube kanalu 24sata.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>