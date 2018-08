Prosidba na Viru: Sakrio prsten u školjku i kleknuo pod morem

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Ništa nisam sumnjala. Prijatelji su nam svezali oči i rekli nam da imaju rođendanske poklone za mene i Andreasa jer smo oboje rođeni na isti datum, 5. kolovoza. Tako ‘slijepe’ odveli su nas u ronilački klub u središtu Vira. Rekli su nam da nam je rođendanski dar tečaj ronjenja za početnike, jedan zaron. Oduvijek sam htjela roniti, pa sam bila oduševljena iako sam drhtala od iščekivanja. A Andreas se pravio da je i njemu ‘vuna’ - ispričala nam je Oksana Andrejew, u šali prijekorno odmjerivši zaručnika Andreasa Quiringa.

Par iz Njemačke zajedno živi već devet godina i ima dvoje djece, šestogodišnjeg Alvisa i četverogodišnjeg Damiana. No nisu vjenčani. Oksana je nepopravljiva romantičarka i “zaprijetila” je Andreasu da prosidba mora biti posebna. Čak su ga u šali i njezini roditelji požurivali da to obavi. A on se dugo nije mogao sjetiti ničeg što obara s nogu. Vir ga je očito inspirirao. Skovao je plan s prijateljima s kojima su došli ljetovati. Zaprosit će je pod morem!

- Sve smo unaprijed pripremili, a Oksana ništa nije sumnjala. Pločicu s natpisom ‘Will you marry me’ sakrio sam ispod ronilačkog odijela, a prsten sam stavio u školjku - kaže Andreas.

Kad je Andreas kleknuo na morsko dno, kleknula je i Oksana misleći da je to dio treninga, a onda su kleknuli i drugi, da se ne odaju još nekoliko trenutaka. Dario Duić, instruktor ronilačkoga kluba Adriaticro, zavjerenički je držao zaručnički prsten u školjci i dodao ga budućemu mladoženji u ključnom trenutku. Sve je podvodnom kamerom snimala Angelina, djelatnica kluba.

- Najprije je izvadio pločicu s natpisom i stavio joj pred masku. Trebalo joj je nekoliko sekundi da pročita i shvati što se događa. Bila je presretna! Dodao je školjku s prstenom, a ona je vrisnula, što se čulo i u podmorju i na snimci. Jedino što im je ljubljenje malo teže išlo zbog maski na licu - kaže Duić.

- Bila sam potpuno u šoku, dobro da se nisam udavila! Krenula sam mu reći ‘da’, ali mi je more ulazilo u usta, pa sam samo kimnula. Osjećala sam se kao na sedmom nebu, ostvario mi se najveći san. Nismo se mogli odmah poljubiti zbog maski na licu, a nismo ih se sjetili skinuti. Zato smo to nadoknadili nakon izrona, gdje su nas sa šampanjcem i cvijećem dočekali prijatelji. Jako sam romantična. Dan prije dolaska bili smo na vjenčanju prijatelja. Mlada nije bacala buket nego ga je zaključala u sef, a nevjenčanim gošćama podijelila je ključeve da vidimo čiji će otključati put do buketa, a time i do svojeg vjenčanja. Ja sam imala pravi ključ i dobila sam buket, a kasnije su mi priznali da je i to bilo namješteno! Kad se sjetim da su mi lagali cijelo vrijeme... - tobože se ljuti Oksana. U supruga se zaljubila kad ga je vidjela kako pleše u diskoteci u Njemačkoj.