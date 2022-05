Provocirao je Talijane u dresu makedonske repke: Užasni ste i ne zaslužujete biti na prvenstvu

Gospodine, oprostite, imam jedno pitanje. Mislite li da je Italija trebala i zaslužila biti na svjetskom nogometnom prvenstvu?, uletio je Perica s pitanjem jednom Talijanu u odijelu. Gospodin mu je kao iz topa odgovorio da "nisu zaslužili jer su loše igrali".

Cijelo to vrijeme dok je zezao i provocirao Talijane nosio je makedonski dres. Pa je jednog prolaznika pitao jesu li talijanski nogometni reprezentativci zasluženo izgubili protiv njegove momčadi (Makedonije?) na prvenstvu. Prolaznik mu je odlučno rekao da su "zasluženo izgubili" i samo nastavio dalje.

S drugim je prolaznikom pak naišao na jezičnu barijeru jer gospodin nije znao engleski, već je s Pericom pokušao komunicirati na talijanskom jeziku.

- Zbunjen sam. Frajer mi cijelo vrijeme priča na talijanskom, a ja odgovaram samo 'yes, yes, yes'... Nemam pojma što govori - ispričao je Perica pa nastavio s provokacijama.

Dva dečka koja su prošla nazvao je slabićima i rekao da ima veće mišiće od njih. A onda je snage u sklekovima odmjerio s - jednom djevojkom!

Perica je prvo sam počeo 'pumpati' sklekove, a onda mu je jedna Talijanka pokazala mišiće i odlučila mu pokazati da je jača od njega i da može napraviti više sklekova nego on.

- Ajde, pokaži mi što znaš, da te vidim - izazvao ju je Perica i ona je bez problema pristala. I pobijedila ga u ovoj igri.

