Punac i zet u napetom dvoboju: 'Ja vodim glavnu riječ ovdje...'

Ja vodim glavnu riječ, ali je Ozren temperamentan pa žustrije shvati neke stvari. Pustim ga da se ispuše i onda je opet sve po starom, rekao je punac Silvio o svom budućem zetu Ozrenu s kojim se borio u novoj epizodi serijala 'Tko mi bolje kuha?'. U ovom serijalu, punac i zet kuhali su za svoju kći, odnosno djevojku Doru, a ona je, na slijepom isprobavanju hranu, morala odabrati tko je skuhao bolje jelo.

POGLEDAJTE VIDEO:

I prije samog početka kuhanju, u predstavljanju kandidata, otkrili su što im smeta jedno kod drugoga. I Dora i Ozren odmah su istaknuli da njihovom ocu, odnosno puncu, je zasmetao način na koji su se oni upoznali. Naime, Ozren je Doru na prvi spoj odveo na Zrinjevac da zajedno popiju bocu vina.

- Iznenadilo me to, od svih mjesta, on je nju u park odveo da piju vino. A na prvom upoznavanju sa mnom je donio bocu vina, a nije znao da je ne pijem - ispričao je Silvio.

Na kulinarskom terenu, našli su se jedan pokraj drugoga, a Dora je odabrala da joj spreme pljukance s pršutom i kaduljom. Nakon što su u Tommy dućanu nabavili sve namirnice, počeli su s pripremom jela.

Na Silviju i Ozrenu vidjela se mala nervoza jer su pljukance navikli kupovati, a ne sami raditi. Pokušao ih je opustiti voditelj i komičar Goran Vinčić Vinča.

- Već je napeto. Natječemo se tko će vodu prvu natočiti - našalio se zet Ozren.

Nakon početnog stresa, kandidati su se opustili, kuhali i razgovarali s voditeljem. Ozren je otkrio da je fitness trener pa se odmah povela priča o tome zašto punac Silvio ne trenira s njim.

POGLEDAJTE I PRETHODNU EPIZODU:

- Ne želi doći na moj teritorij jer zna da će onda mene morati slušati - rekao je Ozren, koji je i ranije istaknuo da tijekom kuhanja punac sigurno neće viriti u njegove lonce i tave jer mu to ego neće dozvoliti.

Iako su se borili jedan protiv drugog i napetost se na trenutke osjetila tijekom snimanja, Ozren i Silvio su se cijelo vrijeme šalili i tako se opuštali. Kada su pripremili svoja jela, Tommyjev chef Fabricio Vežnaver, poslužio ih je identično, a onda je red došao na Doru.

- Jelo s ovog tanjura mi je malo slanije. Sa svakim zalogajem mi se mijenja odluka o tome koji je tanjur bolji - komentirala je Dora koja je u zadnjem trenutku promijenila svoju odluku i nekog rastužila, a nekog usrećila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Koga je na kraju Dora odabrala, saznajte u novoj epizodi 'Tko mi bolje kuha?' na YouTube kanalu 24sata. Serijal 'Tko mi bolje kuha?' i svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na YouTube kanalu 24sata, Videoteci 24sata, našim Facebook, TikTok i Instagram profilima te na 24sata.hr.

PRIJAVITE SE U NOVU SEZONU: