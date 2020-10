Rap Camp donosi nagradu od 150.000 kn: 'Želimo kandidate koji su 'ludi' i sigurni u sebe...'

Posljednji je vikend prijava za JoomBoosov 'Rap Camp', jedini hip-hop talent show u regiji, a ovogodišnji mentori, traper Hiljson Mandela, reper Marin Ivanović Stoka i glazbenik Fil Tilen znaju kakve kandidate žele

<p>U svom timu želim imati kandidate koji su sigurni u sebe i onako, malo 'luđi'. To su svi oni ljudi koje se ne boje pokazati takvu stranu sebe, objašnjava novi mentor ove sezone, Hiljson Mandela iz KUKUSA te dodaje kako jedva čeka da sve napokon krene.</p><p><strong>POSLUŠAJTE RAP CAMP NAJAVNU PJESMU:</strong></p><h2>'Ove sezone očekujem dernek'</h2><p>- Moram priznati da nemam tremu, ali očekujem pravi dernek ove sezone. Mogu vam reći da stiže još svježe krvi i da će biti jako zabavno - dodaje Hiljson. I ostali mentori, Stoka i Fil Tilen, imaju slična razmišljanja.</p><h2>Stoka očekuje ponovno super tim</h2><p>- Prošla sezona je bila jako dobro gledana, a sad učimo na pogreškama. Ne priželjkujem nikoga, ali sam siguran da ću pronaći dobru četvorku s kojom mogu dobro i kvalitetno raditi - objašnjava Stoka.</p><h2>Jako dobra odskočna daska</h2><p>Fil Tilen je i dalje u super odnosim s prošlogodišnjim kandidatima koje je mentorirao i pomaže im s pjesmama, a sad opet poziva sve mlade repere da se prijave jer im ovaj show može biti dobra odskočna daska za daljnju karijeru. U ovom ćete showu biti prepoznati ako imate talent.</p><h2>Pjesmom pozivaju mlade repere</h2><p>Ovo je posljednji vikend prijava, koje traju do 22. listopada, a Stoka i Hilje su, s beogradskom rap legendom Juiceom, čak snimili i pjesmu kojom pozivaju repere da se prijave što prije. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=E1bjNJLLVT4"><strong>Rap hit 'Ti to možeš'</strong></a> skupio je već desetke tisuća pregleda na JoomBoos YouTube kanalu, a Juice misli da će se ova pjesma dugo pamtiti.</p><h2>JoomBoos u Zagreb doveo rap legendu Juicea</h2><p>- Pjesma je cool, moderna i autorska. Mislim da je totalno motivacijska za mladu generaciju repera koji tek dolaze i siguran sam da će se dugo pamtiti – kaže Juice, koji je na srpskoj reperskoj sceni jako veliko ime.</p><p>Snima i repa već gotovo 25 godina, osnivač je rep kolektiva Full Moon Crew i 93 FU Crew, a njegovi hitovi na YouTubeu skupljaju desetke milijuna pregleda. Samo zbog snimanja spota za ovu novu stvar doputovao je na vikend u Zagreb iz Beograda i bilo mu je genijalno.</p><p>- Ekipa je super zabavna i bilo nam je ludo na snimanju - dodaje. A ista takva atmosfera, vjeruje, čeka i kandidate koji uđu u show 'Rap Camp' i krenu u borbu za finale i super nagradu.</p><h2>Nagrada u vrijednosti 150.000 kuna</h2><p>Ovogodišnji pobjednik ili pobjednica osvajaju <strong>nagradu u vrijednosti 150.000 kuna</strong>, od čega je <strong>30.000 kuna na potrošačkoj kartici</strong>. Uz to, nova rap zvijezda snimit će <strong>glazbeni album i s najboljim hip-hop producentima u Hrvatskoj te videospot u profesionalnoj video produkciji 24sata.</strong></p><p>Svi koji žele 'od rime napraviti ime' mogu se prijaviti na stranici <strong><a href="https://rapcamp.24sata.hr/">rapcamp.24sata.hr. </a>Prijave su otvorene još samo pet dana!</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>