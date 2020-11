Rap Camp mentor Stoka: 'Zbog bolesti nisam bio na snimanju, ali sam imao dostojnu zamjenu'

U srijedu je na JoomBoos YouTube kanalu izašla prva epizoda nove sezone showa 'Rap Camp'. Marin Ivanović Stoka, jedan od mentora, nije mogao snimati jer se razbolio, pa je brzo morao naći dostojnu zamjenu

<p>Kad sam shvatio da zbog toga što sam u tom trenutku bio bolestan neću moći doći na snimanje, morao sam naći nekoga tko će me mijenjati. Odmah sam se sjetio svog kolege i prijatelja, Mislava Jukića Djubreta iz K.R.A.S.T.-a. Njega sam izabrao zato što sam znao da je on jedini kompetentan izvesti sve zadatke koje treba na mojem nivou. Imam povjerenje u njega, on zna što ja volim i njemu mogu dopustiti da kaže kako nešto radi u moje ime, pa tako i 'odigra' ovu ulogu - objašnjava Stoka. </p><p><strong>POGLEDAJTE PRVU EPIZODU:</strong></p><p>Zadatak mentora Fil Tilena, Hiljsona Mandele iz Kukusa te 'zamjenskog' mentora Djubreta je u prvoj epizodi bio da prankaju kandidate iz svog tima. Tilen ih je 'natjerao' da snime neobičan spot. Hiljson je odglumio prekid s curom, pa je kandidate molio da prespava kod njih. A Djubre, inače jedan od članova zagrebačke rap supergrupe K.R.A.S.T. i jedan od najpopularnijih zagrebačkih repera, je jednom kandidatu ukrao mobitel.</p><p>- Meni je bilo super zabavno na snimanju epizode i svih prankova. Svi smo se dobro smijali, a pola ekipe znam i od ranije, tako da je bila jako 'friendly' atmosfera. Jedino nam je, naravno, falio Stole - ispričao nam je Djubre, koji tvrdi da mu je ispred kamera na domaćem terenu.</p><p>- Bez problema sam odradio ovaj zadatak. Super se osjećam pred kamerama i na javnim nastupima, dugo sam u glazbi pa mi je to prirodno jer imam dosta iskustva - dodaje. </p><p>Stokini kandidati Karlo Kreš, Dorian Begić koji je bio i u prošloj sezoni, Ivica Kvasina i Džemal Begić su mu, kaže, super i talentirani. </p><p><strong>POSLUŠAJTE NAJAVNU PJESMU RAP CAMPA:</strong></p><p>- Svi su na prvu simpatični, ali mislim da najviše šanse za pobjedu na ovom showu ima onaj tko ovo sve shvati i kao dobru zabavu i kao ozbiljan zadatak i priliku za nešto više. Bez obzira na njihov talent, tek ćemo vidjeti tko će uspjeti - zaključuje Djubre. </p><p>Kako su se mentori i kandidati snašli u prvoj zadatku te tko je već na početku pokazao nešto više od samog talenta, pogledajte samo na <strong>JoomBoos YouTube kanalu.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>