Rasplakali trudnicu: Prijatelji pred vratima ostavili poklone

Mislila sam da svatovi prolaze, a ustvari su to bili moji prijatelji i obitelj, iznenađena trudnica iz New Yorka rasplakala se kada je vidjela što su joj priredili. Amerikanka je morala otkazati zabavu koju je priredila zbog pandemije korona virusa.

- Ovo je apsolutno predivno, drago mi je vidjeti ovoliko podršku, pisalo je u jednom od komentara.

Iznenadno drive-by darivanje djeteta postalo je već normalno u Americi. Obitelj i prijatelji pripreme balone i poklone te ih ostavljaju pred kućom. Trudnice ne prilaze svojim bližnjima kako ne bi riskirale zarazu u drugom stanju.

Foto: screenshot/ Obitelj Ouellette iz Westbrooka također je organizirala darivanje djeteta uz održavanje socijalne distance ovog vikenda. Od ranog jutra su ulicu ukrašavali baloni, a samo su se izmjenjivali gosti koji su ostavljali poklone za buduću majku. Obitelj Ouellette je priznala kako im je ovo poseban dan i kako neće ovo nikada zaboraviti.

DRIVE-BY BABY SHOWER | A family in Westbrook was not going to let the #coronavirus stop them from celebrating their first baby! 🎉 @WGME @FOX23Maine pic.twitter.com/evGQv2j0I9