Sjećam se prve epizode i dan danas. To je zapravo prvi sitcom u Hrvatskoj. Baš smo bili ekipa. S Tarikom Filipovićem sam si tada bio kao buraz, Milu Elegović sam znao, bili smo svi nekako dobri. Naravno, kad smo počeli snimati, nismo mogli niti zamisliti što će uslijediti, rekao je glumac Rene Bitorajac.

Nakon što su scene iz serije komentirali glumci Mila Elegović i Hrvoje Kečkeš, u komentarima na YouTube kanalu 24sata, fanovi su manično pisali 'dovedite Kumerlea'. I to smo im ispunili, uz malo duže nagovaranje Renea. Prva scena i odmah na petu sezonu serije i njegov pokušaj da bude stand up komičar. Jedino se smijao glumac Dražen Čuček, odnosno Armando, a to nas ni ne čudi jer je on bio Robijev najveći fan. Ipak, s odmakom od kojih 15-ak godina, na loše fore Kumerlea smijao se i Rene.

- Bitange i princeze su serija koja je definitvno ušla u legendu. Popularnija je nego onda. Toliko sam puta pogledao epizode da ih znam napamet. I nevjerojatna koliko ljudi zna dijaloge napamet - rekao je Rene te ispričao kako je na setu često bilo improvizacije.

- Mi nismo imali toliko utjecaja, primjerice, da si sami odaberemo pjesmu u seriji. U scenariju je pisalo da mi pjevamo baš tu pjesmu i onda smo je interpretirali na licu mjesta. Ti pleši, ti se glupiraj, ja ću pjevati hrapavo kao Thompson, odnosno sudjelovali smo svi skupa u radi na seriji - rekao je Rene te nam objasnio na koji on način vidi lika kojeg je utjelovio. Njegova interpretacija posebno dolazi do izražaja u sceni gdje se upucavao ženi koja je pola metra viša od njega. Nazvao ju je žirafom kad ga je odbila za piće.

- To je jedan od kompleksa moje uloge, Kumerle, tako mlad, zgodan i neophodan, ipak naletava na žene koje ga ne razumiju. Nije do njega, do njih je naravno. Ali postoji čovjek koji je njega uvijek razumio i doživljavao, ali dva metra od mene - rekao je. Taj čovjek je, naravno, Armando.

- Stalno nas pitaju hoće li serija ići dalje, ali ja sam čvrstog stava. Mislim da bi samo pokvarili. To je bila tad ekipa, to su bile te godine. To je bilo to. Strah me da bi se sada pretvorilo u limunadu. Svi mi u svaku svoju ulogu unesemo nešto svoje. Poslije svake moje uloge ljudi mi govore - ovo si ti, pa kak sam to ja? Jesam, ćelav sam, mali sam, nezgodan sam, pa ima sličnosti, ako nema baš direktno sa mnom onda nađem nekoga iz Zagreba s kim bi moglo imati sličnosti. Onda izgradim taj lik i o tome više ne razmišljam. Nisam to ja, to je Robert Kumerle, jedan jedini - rekao je.

I sam je napisao scenarije za nekoliko epizoda.

- Čak sam iz uloge glumca ušao u ulogu scenarista. Jednu epizodu sam napisao u cjelosti, a jednu polovično s redateljem. To mi je prvi put u životu da sam i napisao neki scenarij. Sjajna glumačka ekipa koja mi budi nostalgiju. Kazo, Mila, Tarik, Nataša. Lijep uradak koji izgleda ostaje ne dugo, nego vječno - zaključio je.

