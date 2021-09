Robotski psi sve češće šokiraju ljude. Šeću ulicama na povodcu i slušaju naredbe svog vlasnika. Posjetili smo mjesto gdje se takvi roboti proizvode – moskovski Centar za inovacije Skolkovo.

Upravo ovdje roboti prolaze testiranja. Ovaj je pas vrlo sličan čuvenom psu tvrtke Boston Dynamics, no radi se o njegovom kinesko-ruskom pandanu. Tvrtka priznaje da je razvoj robota Laikago bio inspiriran robotima koje je stvorio Boston Dynamics.

Izvana je njegova konstrukcija slična građi tijela psa: ima horizontalno smješten trup i zglobove kuka i koljena u nogama. Stoga neki smatraju da će robot zamijeniti kućnog ljubimca. Programeri su već stvorili posebnu vunu koja je namijenjena djeci s posebnim potrebama.

Osim toga, kažu da je ovaj pas univerzalni pomoćnik kojemu se može povjeriti rutinski rad u bilo kojoj oblasti - od građevinarstva i rudarstva do zdravstvene njege i zaštite.

- Osim glavnih funkcija kao što su trčanje, hodanje, skakanje i praćenje osobe, svi roboti s prednje strane imaju ugrađene kamere. Ponekad ih ima mnogo. To su moderne Intelove kamere, zahvaljujući kojima robot može razumjeti osobu, prepoznati lica, temperaturu i udaljenost do objekta. Zahvaljujući tome, robot se koristi u logistici, ophodnji, dostavi, čak i vojnim poslovima - govori product manager Ilja Kainov.

Slični robotski psi mogu se vidjeti u petoj epizodi četvrte sezone američke TV serije "Crno zrcalo" ("Black Mirror"). Međutim, u seriji se psi ponašaju mnogo agresivnije.

- Najgori je scenarij za korištenja ovih pasa da na njih stave oružje i pošalju ih u rat, no mi smo kategorički protiv toga. Što je strah? Mislite li na ljudski strah ili govorimo o tome kako će roboti ovladati sposobnošću samoučenja, kako će međusobno komunicirati putem umjetne inteligencije i poduzimati mjere protiv čovjeka? Sve je moguće - film 'Terminator' je primjer za to. To je naša budućnost. A naš je zadatak spriječiti tu pojavu. Želimo da robot bude pomoćnik čovjeku - kaže Ilja.

Programeri su već šetali s robotom po trgovačkim centrima i ulicama grada, a također su pokušali koristiti javni prijevoz, no ulazak im nije bio dopušten, budući da se takvi roboti i dalje smatraju neprijateljskom tehnologijom.

Robot se može kretati terenom sa zahtjevnim krajolikom - preko kamenja i šipražja, može se penjati po stepenicama i nagibima, izbjegavati prepreke, orijentirati se na terenu i slijediti rute koje mu je korisnik zadao putem daljinskog upravljača, nositi težak teret na leđima, kretati se poput osobe koja brzo korača.

- Svi su ti roboti demonstracija mogućnosti budućnosti, kada će postati dio života ljudi za 5 do 7 godina. Pretpostavljamo da će za njihovu integraciju u naš život biti potrebno 5 do 7 godina, kada više neće izazvati reakciju da ljudi odmah vade telefon i počinju snimati - govori Rus.





Primjeri korištenja robota

U svijetu se ovakvi roboti već počinju aktivno koristiti. Na primjer, u travnju 2020. godine, kada se svijet suočio s pandemijom koronavirusa, vlada Singapura koristila je američki robot kako bi spriječila širenje zaraze. Roboti su patrolirali parkovima i pomoću ugrađenih kamera nadzirali drže li se građani socijalnog distanciranja.

Pomoću osjetljivih senzora otkrivali su koliko su ljudi međusobno blizu. Ako je udaljenost između njih bila manja od preporučenog jednog metra, robot je reproducirao zvučni zapis: "Radi vlastite sigurnosti i sigurnosti osoba u vašoj blizini, molimo vas da se odmaknete na udaljenost od najmanje jednog metra."

U Sjedinjenim Državama u Honoluluu policija također koristi robota za kontroliranje epidemije. Roboti građanima mjere tjelesnu temperaturu. U gradu postoje skloništa u kojima se beskućnici mogu testirati na COVID-19. S onima koji su pozitivni također se komunicira uz pomoć Spota - na ovaj način policajci imaju manji kontakt s ljudima i ne izlažu se opasnosti.