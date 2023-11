SAMO ZA 18+: U Zagrebu je održan prvi Durex party!

Ovog četvrtka je u zagrebačkom OMNI Experience baru održan najcool party za sve starije od 18 godina. I ne, nije ono na što ste možda prvo pomislili... Durex je, u suradnji s JoomBoosom, organizirao prvi edukativno-zabavan party na kojem se o temi seksa govori bez tabua, sigurno i otvoreno, a zabava je održana, osim - zabave radi - i kako bi Durex predstavio svoju Safe To Play Hub platformu na kojoj mlade educiraju o sigurnom seksu i govore o temama koje su do sada već odavno trebale prestati biti tabu.

Na partyju u neonski uređenom OMNI baru, uz dress code 'seksi kul', taken, single i shoot your shot narukvicama koje su svi uzvanici po vlastitoj savjesti izabrali na samom ulazu, okupili su se brojni poznati influenceri s domaće scene, a među njima su bili Barbi Afrika, Meri Goldašić, Ivana Blažoti, Florijan Lacko, Fran Lauš, Filip Dejanović TheSikrt, Karla Lucija Mijatović, Riva Pauletić, Matej Knežević, Bruno Lukić, Renato Erceg, Petar Zrinski, Alen Žigić, Luciano Plazibat i mnooogi drugi.

Alen i Luciano ujedno su imali i par posebnih zadataka na eventu, s obzirom na to da su njih dvoje lica koja sudjeluju i u projektu u sklopu Durex Safe To Play Huba, zajedno s profesoricom psihologije i seksualnom terapeutkinjom, Tanjom Jurin, koja predstavlja riječ stručnjaka te u zanimljivim epizodama govore o sigurnom seksu i svemu onome o čemu moramo govoriti otvorenije i transparentnije.

Alen je, taman kad se party malo zahuktao, sve okupljene pozdravio te im predstavio Durex Safe To Play Hub malo pobliže i detaljnije. Poseban Lucianov zadatak je, pak, bio razbiti pinjatu prepunu Durex kondoma koje je svatko, barem onaj tko ih je uspio nekako ugrabiti među mnoštvom ljudi, mogao ponijeti kući.

- Na početku, kad sam tek dobio poziv da sudjelujem u ovom projektu i podcastu, bilo mi je to malo 'škakljivo' i preispitivao sam sam sebe je li pametno sudjelovati u takvom čemu ili ne, ali onda kad sam dobio mood board i kad sam vidio o čemu je zapravo riječ, kako se tu radi o projektu u kojem se osvještava ljude, pogotovo mlade ljude, pristao sam. Ja općenito smatram da je jako važno razgovarati o seksu, otvoreno, i osobno nemam problem govoriti o tome, samo me na početku mučilo kako će taj razgovor izgledati na društvenim mrežama. No, ta je 'briga' vrlo brzo prestala, pogotovo kad sam vidio koji super i stručan team ljudi stoji iza projekta 'Safe To Play Hub' i koliko je to sve dobro i kvalitetno osmišljeno. Sad mi je baš drago što sam pristao i što sam dio cijele ove priče, jer smatram da je ova tema koja stvarno mora prestati biti tabu. Sve što nam treba je još više edukacije među mladima, da mogu o tome normalno komunicirati i o tome učiti, na vrijeme i o pravim stvarima. A party mi je baš odlično zaokružio ovu priču! Hrana je odlična, kokteli još bolji, probao sam ih sve, super sam se zabavio. I taman mi je ovaj party dobro došao usred baš užurbanog poslovnog razdoblja da se malo iživim i odmaknem, a danas već nazad u radne pobjede- ispričao je Luciano, koji se na eventu odlično zabavio, dobro najeo i probao najukusnije signature koktele vrhunskih koktel majstora.

Brojni okupljeni mogli su tako uživati u Original, Real Feel, Feel Thin i Invisible XL koktelima, vrhunskom sushiju, gyozama, tacosima, top glazbenim hitovima 2000-ih i druženju u top uređenom interijeru OMNI bara, ali osim zabave, okupljeni su ponešto i naučili, ne samo u kratkom Alenovom predstavljanju spomenute edukativne Safe To Play Hub platforme, već i od stručnjaka iz Durexa koji

su također bili na ovoj najluđoj zabavi u gradu. Tako nam je Nikolett Onhausz iz Durexa nešto detaljnije objasnila koja je zapravo misija iza pokretanja platforme Safe To Play Hub.

- Misija naše Safe To Play Hub kampanje je osnažiti i educirati generaciju Z u regiji o donošenju odgovornih i informiranih odluka koje se tiču njihova seksualnog života. Želimo, isto tako, razbiti tabue, smanjiti stigmu i osigurati mladima platformu za otvoren dijalog o važnim temama vezanima uz seks i odnose općenito. Želimo motivirati mlade stvaranjem zanimljivog i relatable sadržaja koji potiče otvoren razgovor. Kroz naše Safe To Play Hub epizode na YouTubeu, zajedno s našim influencerima i stručnjacima, nastojimo stvoriti i njegovati kulturu unutar koje je otvorena diskusija o sigurnom seksu normalizirana, osiguravajući da se mladi pritom osjećaju ugodno tražeći informacije i podršku- ispričala je Nikolett te objasnila zašto ovaj party baš ovdje i baš sada.

- Ovaj veliki launch event zapravo je, na neki način, kulminacija cijele ove naše kampanje, i zaista smo se potrudili da atmosfera bude razigrana i vesela. Osim zabave, želimo da ovaj event javnosti predstavi i glavnu poruku naše kampanje te da postane svojevrsni katalizator za nastavak otvorenog razgovora i učini odgovoran i siguran seks trajnom trending temom među generacijom Z u našoj regiji - dodala je.

A kakva je atmosfera bila na partyju, tko se sve pojavio, tko je sve plesao, pjevao, ali i otvoreno razgovarao o jednoj od najvažnijih tema među mladima danas - pogledajte u velikoj fotogaleriji.

