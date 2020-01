Šarić objavio snimke iz sale: Ovo su liječnici izvadili iz mene

Iako je zbog bolova u leđima Ivan Šarić završio na operaciji, komičara i u najgorim trenucima nije napustio njegov humor. Za 24sata YouTube, iz bolničkog kreveta, snimio je show 'Zenzacija' koji inače svakog četvrtka izlazi na našem kanalu. Njegovi fanovi pribojavali su se da će ovog tjedna ostati bez svoje doze humora na našem kanalu, ali Šarić je sve uspio preduhitriti.

U pomoć je pozvao zaručnicu Koranu Gvozdić. Ona je snimila sve Šarićeve muke u bolnici. Gledateljima su pokazali kroz što su sve prolazili prije i nakon operacije, a s fanovima su podijelili i fotografije s bolne operacije.

- Nije mi ništa, samo me nose - govorio je Šarić dok su ga djelatnici Hitne pomoći u kolicima vodili do vozila. Kako bi se ohrabrio, putem do bolnice je slušao glazbu i tako zadržao pozitivan stav.

- Sad bi rekao neku dobru foru, ali previše me boli - urlao je na putu do operacijske sale.

- Ovo je moja prva operacija, a sljedeći put kad me vidite, bit ću sigurno ljepši - rekao je Šarić.

Specijalnu emisiju 'Zenzacije' s Ivanom Šarićem u bolnici pogledajte na YouTube kanalu 24sata.