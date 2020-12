Saša Lozar: Okupljanje grupe 'Saša, Tin i Kedžo'? Prestari smo za to, nemamo takve planove'

Druga sezona serijala koji je šokirao regiju došla je do samog kraja. Posljednja žrtva 'Poligrafa' iz 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE je pjevač i voditelj Saša Lozar (40)

<p>Opustite se, krećemo, rekao je inspektor novoj žrtvi 'Poligrafa', voditelju i pjevaču Saši Lozaru. U mračnoj prostoriji, oči u oči s inspektorom, priključen na detektor laži, nervoza se lako mogla primijetiti na Lozarovom licu. Nakon početnih testnih pitanja, 'rešetanje' je moglo krenuti.</p><p>- Ne volim posao radijskog voditelja više od glazbene karijere. Pjevanje je moja prva ljubav. Volim oboje i uspijevam to uskladiti - rekao je Lozar. Već je nekoliko godina radijski voditelj, a pjevanjem se bavi još od djetinjstva. Počeo je u 'Turbo Limach Showu', a veću popularnost stekao je nakon pjesme '365' koju je snimao s Damirom Kedžom i Tinom Samardžićem.</p><p>Njihov hit i danas se sluša iako se grupa razdvojila. Saša i Damir Kedžo nastavili su sa pjevačkim karijerama, dok se Tin preselio u Ameriku. Našeg inspektora zanimalo je smetaju li mu česta pitanja o njihovom ponovnom okupljanju.</p><p>- Mislim da za sada ne postoji šansa za reunion. Malo smo prestari za to. Za sada nemamo planova za to - rekao je Lozar.</p><p>Taj prvi hrvatski boy band nastao je 2003. godine u showu Story Supernova Music Talents koji se prikazivao na Novoj TV. Pjevač i voditelj nam je otkrio da se i dalje druži s natjecateljima iz showa. Istaknuo je kako se najviše naravno čuje sa Tinom i Kedžom, a od ostalih je dodao Neru Stipičević i Ivanu Radovniković.</p><p>Na radiju je uz kolegu Luku Bulića izmislio likove - dvije plavuše Lijanu i Dafinku u koje se preodijevaju i oduševljavaju publiku. Priznao nam je da upravo Bulića smatra najsmješnijim čovjekom kojeg poznaje. Kaže da njihove šale i skečevi nastaju na kavi, u šetnjama ili kada god im dođe inspiracija.</p><p>- Znamo se više od 20 godina. Nevjerojatno dobro funkcioniramo. Dovoljno smo ludi i jedan i drugi - rekao je kroz smijeh.</p><p>Pjevač je nedavno proslavio 15. godišnjicu braka sa suprugom Marinom. Par se oženio dok su oboje bili mladi, ali pjevač kaže da nikada nije požalio zbog toga. Vjenčali su se 27. kolovoza 2005. godine, a imaju kćer Evu (12). Na kraju 'Poligraf', Lozar je zaključio:</p><p>- Poligraf je pokazao da sam iskrena osoba. Nije bilo neugodnih pitanja, ali ne bih opet došao na 'Poligraf' - rekao je pjevač i voditelj.</p><p><em>Poligrafsko ispitivanje provodi se bez prisutnosti kamera i drugih osoba u prostoriji, a radi ga profesionalni detektiv. Mjeri se disanje, trbušno i prsno, krvni tlak po dva parametra, broj otkucaja srca, elektrodermalna aktivnost (promjena otpora kože) i prokrvljenost sve kako bi doznali govori li osoba istinu ili laže. Poligrafsko ispitivanje proveo je dipl. krim. Željko Grgurić u detektivskoj agenciji Di-Dext. Epizoda je snimljena nakon provedenog istraživanja i dobivenih odgovora.</em></p>