Šebalj kao Batman, a Fil Tilen kao Joker u driftu za maškare

Batmane zar je to najbolje što možeš, pitao je Fil Tilen Šebalja dok su driftali i izvodili ludorije po trkačkoj stazi. Joker se nije prestao smijati i izluđivati Šebalja kao svog vozača.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nikad nećete pogoditi tko je Joker, tko je on - pitao je ironično Juraj. Fil Tilen je pokušao sjesti na mjesto vozača prije samog početka vožnje, no u tome ga je Šebalj spriječio. Šebalj ga je pitao je li ikada išao od kuće do kuće za maškare.

- Naravno, ali nisam pjevao ništa da me netko ne skuži. Išao sam uvijek u tišini - odgovorio je Fil Tilen dok ga je Šebalj pokušao izbaciti iz takta svojim driftovima po stazi. Joker je na sve odgovorio prepoznatljivim smijehom. Komentirali su i Tilenovu pjevačku karijeru.

- Baviti se glazbom na Balkanu i živjeti od nje ti je isto što i biti poljoprivrednik, moraš biti seljak - kaže Fil Tilen.

U nastavku su zamijenili uloge. Fil Tilen je sjeo na mjesto vozača, a Juraj se prebacio na suvozačko mjesto. Ipak, izazov koji je postavio pred njega nije uspio ostvariti, nije zadriftao. Drugi izazov je bolje prošao, uspio je okrenuti automobil pod ručnom.

Za kraj su se zajedno počastili krafnama i natjecali tko će ih više pojesti u jednoj minuti. Cijelu vožnju pogledajte na YouTube kanalu 24sata.