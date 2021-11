Prvi put sam pravi trkači auto vozio 1992. godine i to je bilo na Sljemenu. Imao sam samo 16 godina. Radilo se o Škodi Favorit grupa A, imala je šest brzina. Kad sam osjetio taj adrenalin, rekao sam to je to - rekao je Juraj koji je imao prešutni dogovor s ocem o tome kako koristiti automobil i kako se ponašati da bi bio 'mir u kući'.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Moj prva prava utrka je bila 1995. godine. Bilo je 15 utrka prvenstva u kojima sam doživio stvarno sve što se može zamisliti. To mi je bilo veliko iskustvo. Kod tih automobila za početnike trkače nema prave snage - kaže Jura koji kaže kako mu je velika mana bila ta što nije vozio karting koji bi mu uvelike pomogao u daljnjoj automobilističkoj karijeri. Bilo je važno i skupiti sponzore jer bez novca, kao i u mnogim drugim sportovima, ništa.

Krajem devedesetih krenuo je Šebalj i s auto-novinarstvom, a naveo je i kako su mu najgori nastupi bili u Šibeniku i Velenju. Progovorio je i o nastupima na svjetskoj sceni koji su se održali dva puta u Monacu te jednom u Turskoj.

- Tada sam imao veliku vjeru u sebe. Skupili smo novce za jednu trećinu sezone. Za dečka koji se susreo s novim uvjetima, mogu reći da sam imao šansu. Bilo mi je važno da dođem do cilja, ali to je bilo sporo. Jedva sam otišao u Tursku zbog nedostatka financija, a treba reći i da me talijanski tim uspio zeznuti za novce i slaganje automobila - ispričao nam je Šebalj kojemu je i u Turskoj bilo važno samo doći do cilja.

- Vozački ne mogu reći da sam zakazao, rekao bih da je više bila stvar u menadžerskom dijelu. Falilo mi je novca za svjetske utrke. Vratio sam se u Hrvatsku i odlučio sam voziti samo domaće utrke - kaže Šebalj koji je sve više i više radio novinarski posao i isprobavao automobile kako bi drugim ljudima prenio svoje veliko znanje.

- Porastom društvenim mreža bilo mi je važno doprijeti do ljudi. Ova pozicija mi godi. Da sam si 1995. znao gdje ću biti danas, vjerojatno bi mi bilo čudno, ali mogu reći da sam jako sretan - poručio je Juraj i nastavio o formatima koje radi na YouTube kanalu 24sata, a to su Zvijezde vrište i Tko je kriv?

- Ljudi me ili znaju po testovima automobila ili po driftanju u serijalu Zvijezde vrište. Nikad nisam mislio da će Tereza Kesovija sjediti pored mene i uživati u driftanju. Drugi format je Tko je kriv i njime moram ljudima materijalizirati nesreće i to je uspjelo. Jako sam sretan zbog toga. Drago mi je što mogu najaviti novu sezonu koja za tjedan dana izlazi samo na YouTube kanalu 24sata - zaključio je Juraj Šebalj.