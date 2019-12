Šebalja šokirao Fabijan Pavao Medvešek: Bit će nešto od tebe

Dobar dan, gospodin Božo. Kako ste? Jesi li i u stvarnosti svećenik ili?, pitala je Katica, glavna i odgovorna na stazi Novi Marof glumca Fabijana Pavla Medvešeka. Čim joj je pružio ruku, Katica je bila izvan sebe od uzbuđenja.

- Pratim ga i sviđa mi se. Mlad je i dobar je. Znaš kako on meni lijepo glumi, gledam ga svaku večer - rekla je i Jurju Šebalju. Zvijezdu serije 'Na granici' ugostio je u novoj epizodi 'Zvijezde vrište' na YouTube kanalu 24sata. Budući da kod Šebalja svi pjevaju i voze, to nije zaobišlo ni mladog glumca.

U automobilu je zapjevao božićnu pjesmu Mariah Carey, ‘All I want for Christmas is you'.

Osim pjevanja, Šebalj mu je zadao izazov da nauči driftati, a Fabijan je to jedva dočekao jer mu je to oduvijek bio san.

- Da! To sam trebao raditi u životu - rekao je već na prvom zavoju.

Dao mu je zadatak da sruši njegovog kartonskog lika na stazi. Čak mu je i to uspjelo.

- Ima talenta. Ako smijem reći, više od Ivana Šarića. Dosad je najtalentiraniji. Ima smisla za vožnju i drift, bit će nešto od njega, rekao je Šebalj.

Kako epizoda ne bi prošla bez glume, Fabijan je morao imitirati premijera Andreja Plenkovića.

