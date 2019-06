Šetnja po Bangkoku: Svaki kip Bude ima drugačije značenje...

Čak 95 posto tajlandske populacije su budisti pa ćete diljem zemlje pronaći budističke hramove, a svaki kip Bude je drugačiji, ima različita značenja.

Wat Pho je ležeći Buda. Svaki ležeći Buda znači nešto drugačije i to možete znati po tome kako drži desnu ruku. Ako mu se ruka odmara iza glave, to znači da se odmara i čeka. Ako je njegova ruka sa strane, to znači da je umro. Što se i dogodilo kad je imao 80 godina i otišao u nirvanu.

Najveći od ležećih Buda nalazi se u Burmi i dug je 90 metara. Iako ovaj u Wat Phou nije mjesto hodočašća, pobožni ovamo dolaze gotovo u jednakom broju kao i mase međunarodnih turista.

