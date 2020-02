Slavuj Filip Rudan iz Voicea: Obožavateljice mi šalju poruke

Iskustvo u showu The Voice u tri riječi? Zanimljivo, interesantno i zabavno, rekao je Filip Rudan, mlada nada naše scene i natjecatelj pjevačkog showa 'The Voice'. U subotu je u emisiji pjevao pjesmu "Lovely" s kolegicom Albinom Grčić. Njegova mentorica Vanna odabrala ga je za sljedeću fazu natjecanja, a on je u '24 pitanja' za YouTube kanal 24sata rekao kako za nju ima samo riječi hvale.

- Vanna je jako požrtvovna mentorica, a najbolji savjet koji mi je uputila bio je ‘budi svoj’ - rekao je. Na audiciji su mu se okrenuli svi mentori osim Davora Gopca, a kaže kako je očekivao da će ih se okrenuti dvoje, a ne i troje.

Filip je gledateljima poznat i iz Supertalenta. U pretprošloj sezoni mladić je ušao u finale, a dvije godine ranije natjecao se i u pjevačkom showu 'Zvijezde'.

- Treme se rješavam tako da trčim gore-dolje po backstageu - rekao je Filip kojem je uzor britanski pjevač Zayn Malik. Za nastupe u showu se priprema dva do dva i pol tjedna, a najveća podrška, ali i kritičar mu je majka. Inspiraciju za pisanje pjesama pronalazi u ljubavi, a najdraža mu je ona koju je posvetio bivšoj simpatiji kojoj nije htio otkriti ime. Trenutačno je slobodan.

- Vrlina mi je što dosta uspijevam ostati smiren u stresnim situacijama. Mana mi je što sam ponekad dosta emotivan - rekao je Rudan. U slobodno vrijeme voli voziti bicikl i ići u teretanu, a nakon showa želi što prije izgraditi karijeru.

