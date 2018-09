Smiješ gledati, ali ne diraj: Ples oko šipke skroz će vas zavesti

Nakon što je Raffaella de Luca (20), jedna od natjecateljica napustila show, preostalih šest cura bori se za titulu plesne kraljice Hrvatske. Pred natjecateljicama su brojni izazovi koje moraju svladati, a jedan od njih je i ples oko šipke - nimalo jednostavna plesna discplina.

Natjecateljice trebaju izgledati senzualno i zavodljivo dok izvode pokrete u petama visokim čak 15 centimetara što nije lak zadatak.

- Ti meni ne možeš ništa, a ja tebi mogu sve. To je mamljenje u kojem me ne smiješ dirati - rekla je Petra Kolarić (28) koja se profesionalno bavi plesom oko šipke. S obzirom na to da je Petra od svih natjecateljica najbolja u plesu oko šipke, njezin zadatak je bio naučiti ostale cure koreografiju koja se sastoji od plesnih pokreta oko šipke, na fotelji i na samom zidu.

- Svaka vrsta plesa je senzualna. Plesačica to mora imati u sebi, mora to pokazati publici i znati se nositi s tim - izjavila je članica žirija i profesionalna plesačica, Polina Golubeva. Polina je također pokazala svoje umijeće u plesu oko šipke.

Unatoč tome što je ples oko šipke jedan od najsenzualnijih plesova, često se smatra vulgarnim. Lea Milanović (22), jedna od natjecateljica smatra kako se ne smijemo sramiti svojeg tijela.

- Mislim da se nikako ne smijemo sramiti svoje seksualnosti. To je potpuno prirodno - izjavila je plesačica orijentalnih plesova.

Kako su se cure snašle još u jednom izazovu plesa oko šipke doznajte u novoj epizodi showa 'Plesni izazov' koji možete pratiti na YouTube kanalu 24sata.

