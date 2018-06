Šokantna snimka: Žena bježala s djetetom po cesti od lopova

Majka s djetetom je ostala užasnuta nakon što ih je banda motorista napala usred dana na cesti, oko 11 sati. Šokantnu snimku nadzorne kamere objavila je glumica Amanda Holden. Na snimci se vidi kako motoristi stoje sa strane i vrebaju žrtve koje planiraju opljačkati.

So this I know is happening everywhere but this was Sandpits Road Tw10 -21st June 12;35 broad daylight. Mother and child attached. And some #Heroes in a lorry chased them off. Call 101 or 999 if u know these scumbags.. pic.twitter.com/eOQObkBqQk