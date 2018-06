Šokirana reporterka uživo u programu bila žrtva navijača

Julia Guimarães, reporterka brazilskih tv postaja TV Globo i SparTV, javljala se uživo u program ususret nedjeljnoj utakmici između Japana i Senegala koja se održala u Yekaterinburgu.

Tijekom obavljanja svog posla malo je reći da je doživjela šok. Naime, prišao joj je muškarac i pokušao ju je poljubiti u obraz, no ona se uspješno izmaknula. I onda ga je krenula grditi.

- Nemoj to raditi. Nikada to više nemoj učiniti, ok?, rekla mu je Julia. A on se krenuo ispričavati: ‘Žao mi je, žao mi je. Ok, Ok’.

No, Guimarães je nastavila: ’Ne dopuštam ti da ovo napraviš, nikad, To nije u redu. Nikad to više nemoj učiniti ženi. Imaj poštovanja’.

Kasnije je otkrila kako joj je ovo drugi put ovdje u Rusiji da ju je navijač pokušao poljubiti.

- Svašta sam doživjela u Rusiji, rekla je za Globo Esporte, navevši kako je zlostavljanje raslo od agresivnih pogleda do ruskih pjesama koje su joj bile namijenjene.

No, ipak najgore iskustvo bilo joj je ono kad ju je navijač pokušao poljubiti.

- To je grozno. Osjećala sam se bespomoćno i ranjivo. No, ovaj put sam odgovorila. Žalosno je što ljudi ne razumiju da nemaju pravo to raditi drugima, zaključila je.

