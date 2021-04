Od prvoga sam trenutka znao da želim surađivati sa Stjepanom Jimmyjem Stanićem. On je velikan. Čovjek koji je objeručke prihvatio ovu suradnju i izvanredan vokalni izvođač. On je došao, poslušao pjesmu i od prve mu je pjesma sjela i počeo je predlagati ideje, komentirao je Zlatan Hrle, reper, glazbenik i veliki ljubitelj Zagreba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Napisao pjesmu za Zoološki vrt u Zagrebu

- Što vidjet' u Zagrebu, odluka je teška, ne otić' u Zoološki velika je greška! - to je samo jedan od stihova koje je napisao Zlatan Hrle u novoj pjesmi posvećenoj Zoološkom vrtu.

S njime su surađivale i Minea, ali i Ana Rucner na violončelu koje su pjesmi definitivno dale 'ono nešto'.

Opjevao je što životinje rade u Zoološkom vrtu kada nema posjetitelja, a ono što Zlatan, Minea i Ana Rucner žele pjesmom postići jest sakupiti novac za nastambe žirafa.

- Žirafe će nakon punih 60 godina napokon moći doći u Zoološki vrt Zagreb i mislim da će to biti jedan veliki hit - i pjesma i dolazak žirafa! - veselo je prokomentirao Zlatan.

Ponosan je na sve pjesme o Zagrebu

Osim pjesama 'Zagreb Amerika u malom' i 'Zagreb i ja, šmekera dva', glazbenik je izuzetno ponosan i na pjesmu koju je posvetio Peščenici - 'Dobro jutro Peščenico'.

- To je baš pjesma posvećena jednom kvartu. Mislim da nitko, nikada i nigdje nije pjesmu posvetio svome kvartu. Sentimentalno sam vezan za tu pjesmu jer se na uvodu pojavljuje glas Željka Malnara, hrvatskog pustolova, putopisca i autora dokumentarnih filmova - komentirao je Zlatan.

Sav novac koji je zaradio je donirao

- Drugu pjesmu koju sam napravio u svojoj karijeri, 'Zagreb i ja, šmekera dva', a koja je trenutno aktualna, za nju sam se odrekao svih prava - od autorskih do izvođačkih. Od te pjesme neću dobiti prihoda niti jedne lipe - dodao je.

Umjesto zarade, novac je odlučio donirati centru Vinko Bek koji pomaže slijepim i slabovidnim osobama, ali i djeci.

- Ako ću sa svojim novcima moći pomoći da se kupi čak i jedan aparat koji bi pomogao barem jednoj osobi da vidi ljepote grada Zagreba, ja sam svoju misiju ispunio - ispričao nam je.

Dogodilo mu se i da mu razne udruge i ljudi uplaćuju dodatan novac kako bi se i oni uključili u njegovu akciju i kako bi novac koji donira narasao.

Najdraža suradnja mu je s Prljavim kazalištem

- Bio sam puno mlađi i bilo mi je nevjerojatno da ću ja jednoga dana biti predgrupa Prljavom kazalištu i da ću sjediti sa Jasenkom Hourom, Tihomirom Filešom i sa Mladonom Bodalecom - komentirao je.

Sa svim glazbenicima iz Prljavog kazališta se i dan danas čuje, no uistinu mu je bilo nevjerojatno kako se odjednom i neočekivano suradnja dogodila.

- Jedan dan me netko zvao na telefon i predstavi se kao Jasenko Houra i da treba Zlatana. Ja se javim, kažem bok i spustim slušalicu jer mi je bilo nerealno da me nazvao upravo on - dodao je misleći kako ga netko zeza.

Priča se i nastavlja. Za 10 minuta nakon odbijenog poziva Zlatana je zvala Sandra iz Crno-bijelog svijeta, a koja inače radi kao izdavačka kuća Prljavog kazališta. Komentirala je kako ga je Jasenko uistinu želio kontaktirati i da žele suradnju s njime, a Zlatan je ostao bez riječi.

- Kada smo se našli uživo sve smo dogovorili i ostatak je legenda - komentirao je Zlatan čitav proces koji mu je bio i više nego neočekivan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Serijal 'Reakcija' te svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našoj Videoteci, našim Facebook, Instagram i TikTok profilima, na 24sata.hr i na našem YouTube kanalu.