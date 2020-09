Stigla je nova, još bolja i još jača sezona Rap Campa! Prijavi se i postani hip hop zvijezda!

Mislite da imate talent i da vrhunski slažete rime? Odlično, jer upravo su krenule prijave za Rap Camp - najveći i jedini hip hop talent show u regiji, a pobjednik osvaja nagrade u vrijednosti od 150.000 kuna

<p>Došli smo do druge sezone Rap Campa, YouTube talent showa u kojem JoomBoos traži hip hop zvijezdu. Top 12 najboljih prijava ulazi u sustav natjecanja te s prijavljenima snimamo show u trajanju 6 epizoda. Stoka, Fil Tilen i Hiljson Mandela biraju kandidate u svoje timove koji će iz tjedna u tjedan morati što bolje odraditi zadane izazove. Na kraju epizode svaki tim napušta po jedan kandidat dok se borba za rap zvijezdu vodi do velikog finala gdje će se tri najbolja natjecatelja boriti za pobjedu na live eventu u Zagrebu, u prosincu 2020. godine.</p><h2>Kako se prijaviti?</h2><p>Svi zainteresirani mogu se prijaviti na ovom <a href="https://oops-croatia.lpages.co/rap_camp_2020/">linku!</a> Na njemu ispišite osobne podatke i pošaljite link koji nije stariji od godinu dana. Tko zna, možda ćeš baš ti osvojiti glavnu nagradu!</p><h2>Ovogodišnji mentori</h2><p>I ove sezone, natjecatelje će mentorirati tri legende hrvatskog repa i glazbeni producent: Stoka, Fil Tilen i Hiljson Mandela vodit će kandidate u svojim timovima, te im davati konstruktivne savjete kako poboljšati glazbene sposobnosti i nastup.</p><h2>Tko se može prijaviti?</h2><p>Svi zainteresirani iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore koji imaju 16 i više godina, stvaraju hip hop glazbu i imaju video snimljen u proteklih godinu dana s kojim se prijavljuju na show.</p><h2>Nagrade</h2><p>Pobjednika showa očekuje nagrada u vrijednosti 150.000 kuna koja uključuje 30.000 kuna na potrošačkoj kartici, snimanje glazbenog albuma uz podršku najboljih hip hop producenata i snimanje jednog videospota uz podršku profesionalne produkcije!</p><h2>Mentori su otkrili što očekuju od nove sezone Rap Campa<x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1986268" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-38/pxl-290819-25807441-2.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><p>Fil Tilen je objasnio da očekuje kompetitivno okruženje nabijeno talentom i adrenalinom. Pozvao je repere da se prijave na talent show:</p><p>- Bit će novih poznanstava i suradnji među kandidatima što je uvijek pozitivna stvar, očekujem vrlo zanimljiv i dinamičan YT show. Neka se prijave da ih putem brojnih izazova možemo legalno terorizirati za njihovo bolje sutra, uostalom nagrada je bomba, rekao je.</p><p>Marin Ivanović Stoka smatra da su svi kandidati dobrodošli, a recept za uspjeh, prema njegovom mišljenju, su talent i naporan rad te red.</p><p>- Kandidati moraju znati slušati, objašnjava.</p><p>Hiljson Mandela poziva ljubitelje hip hopa da se prijave jer će nešto novo naučiti, ali i pokazati svoj talent:</p><p>- Mislim da im mogu prezentirati ovu moderniju stranu rap glazbe i kako je stvoriti. Iskustvo i hip hop kulturu koju sam stekao u osam godina nastojati ću prenijeti do kraja na svakog natjecatelja. To će im biti iskustvo iz kojega mogu samo narasti i naučiti nešto novo o onome što svi volimo, a zove se hip hop, rekao je.</p><p>Prijavi se i upoznaj ljude s kojima dijeliš zajedničku strast prema hip hopu, poslušaj savjete iskusnih mentora, odvaži se izaći iz svoje zone komfora i snimaj pjesme i spotove i pokaži kako se snalaziš u izazovima!</p><h2><a href="https://oops-croatia.lpages.co/rap_camp_2020/">Više detalja o prijavama i Rap Campu možeš pronaći na službenoj web stranici! SRETNO!</a></h2><p><strong>POGLEDAJTE FINALNI EVENT PROŠLOGODIŠNJEG RAP CAMPA: </strong></p>