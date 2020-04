Stjepan Perić je kralj sapunica: Najbolje surađujem s Momom

U životu nisam htio raditi, zapravo, htio sam se igrati cijeli život. Mislio sam da je gluma igra, što i u jednu ruku jest, no to je težak posao, rekao je Stjepan Perić, jedno od omiljenih lica hrvatskih sapunica. Gledamo ga u seriji 'Drugo ime ljubavi', no iza njega je bogat glumački opus, kako u filmovima i serijama, tako i u kazalištu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Krajem srednje škole sam shvatio da želim biti glumac. Najdraži hrvatski film mi je 'Tko pjeva zlo ne misli', a serije 'Smogovci' i 'Naše malo misto' - rekao je Perić u 24 pitanja koja se prikazuju na YouTube kanalu 24sata. Intervju smo snimali prije pandemije koronavirusa.

- S Momčilom Otaševićem sam se najbolje slagao na setu serije 'Drugo ime ljubavi' jer nam je to već ne znam koji zajednički projekt. Mi kad se vidimo, pozdravljamo se s rečenicom 'di si, najbolji prijatelju' - rekao je. Pitali smo ga i kako je izgledalo njegovo najgore snimanje.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Pa to vam je hrvatski set. Ima tu presvlačenja u WC-ima, snimanja na cesti koja nije osigurana, ma svega… - rekao je. Od hrvatskih redatelja, kao najbolje suradnje istaknuo je one s Vinkom Brešanom, Neviom Marasovićem i Stanislavom Tomićem.

Češće je pozitivac u svojim ulogama, a uzori su mu hollywoodske legende Marlon Brando, Al Pacino i Robert DeNiro.

Cijeli intervju pogledajte na YouTube kanalu 24sata.