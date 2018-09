'Što je tu smiješno?' Odrasli se smiju, a djeca su prestravljena

Sve je počelo s Netflixovim reality showom Magic for Humans u kojem je voditelj i mađioničar Justin Willman uspješno uvjerio odraslog čovjeka da je postao nevidljiv.

Nakon toga je američka YouTube zvijezda David Dobrik, koji ima skoro devet milijuna pratitelja, isti 'trik' isprobao na mlađem bratu svojeg prijatelja.

Njegovu podvalu ovom osnovnoškolcu pogledalo je na Twitteru 16 milijuna ljudi te još pet milijuna na YouTubeu.

Podvala uključuje i nekoliko koraka koji je čine kako bi se dijete uvjerilo da je zaista nevidljivo. Tako ga se pokrije plahtom ili dekom koje se zatim maknu s njega i reagira se sa šokom na to da je dijete sad 'nevidljivo'.

Podvaljivač prije početka akcije snimi fotografiju na kojoj nema djeteta i koju mu pokaže nakon što makne prekrivač s njega kako bi ga uvjerio da je zaista nevidljiv.

Kad je dijete prisutno, obitelj se pravi kao da se fotografira s njim. No, kad dođe vrijeme da mu pokažu fotografiju, pokažu mu onu prvu lažnu koju su snimili prije.

We did the invisible prank on my prima and it was the funniest thing ever 😂(we had to exaggerate) pic.twitter.com/tKNbxYYP6A