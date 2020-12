Stoka, Fil Tilen i Hiljson: 'Rap Camp je jedino što nas veseli na kraju ove 2020. godine...'

Marin Ivanović Stoka, Fil Tilen i Hiljson Mandela ususret pretposljednjoj Rap Camp epizodi prisjetili su se top trenutaka, priznali tko im je favorit i objasnili zašto im je Rap Camp omiljeni projekt za kraj ove godine

<p>Nakon više od 300 prijava, nabrijanih kandidata, ludih izazova i nikad boljih rima, došli smo do polufinala jedinog hip-hop talent showa u Hrvatskoj, Rap Campa.</p><p>Simpatični dečko iz Gajnica<strong> Karlo Kreš, </strong>bivši političar <strong>Lovre Crvelin</strong>, zavodnik i šarmer <strong>Borna Čimbur,</strong> opaki freestyler <strong>Džemal Begić, </strong>ponavljač <strong>Dorian Begić</strong> i hip-hop fanatik <strong>Leon Dizdarević</strong> – sve su to dečki koji su genijalnim rimama i svojim zalaganjem ušli u polufinale i sad se bore za ulazak u samu završnicu showa i nagradu vrijednu 150 tisuća kuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE POLUFINALNU EPIZODU 'RAP CAMPA':</strong></p><p>Mentori su složni da je ove sezone ljestvica zbilja visoko podignuta te da su svi preostali kandidati dovoljno karizmatični da 'pokose' domaću rap scenu.</p><p>- Rap Camp je jedna od rijetkih stvari kojoj se veselim na kraju ove 2020 godine. Nemate pojma koliko me spašava u ovoj situaciji. Na svakom snimanju je dosad bilo super, od atmosfere, kandidata, ostalih mentora, produkcije. Imam samo riječi hvale za sve, pogotovo za svoj tim Legende, iskren je Hiljson Mandela. On, Stoka i Fil Tilen s kandidatima Rap Campa rade sad već nekoliko mjeseci, a kraj nikad nije bio bliže. Još su samo dva kandidata ostala u svakom timu, snimanja je još malo, uskoro će i finale, a mentori su prilično direktni kod odabira favorita za ulazak u finale, pa čak i pobjedu. Svi su im super, ali neki od njih su nam skroz iskreno priznali koji su im kandidati ipak malo više super.</p><p>- Favorit mi je definitivno gospodin Karlo Kreš Š iz mog tima. On je najbolji u showu, jedino je Ivica Kvasina, koji je ispao, bolje repao od njega. Ali, što se tiče karizme i cijelog tog nekog paketa, Š je idealan kandidat za pobjedu u Rap Campu. On je budalaš svjetski, 17-godišnji dečko iz zagrebačkih Gajnica koji svijetli od karizme, dobro repa, voli to što radi, kuži spiku i smatram da je zaslužio pobijediti – prilično je izravan Stoka. Baš kao i on, i Fil Tilen ima svog favorita, iako se njemu bilo nešto teže odlučiti.</p><p>- Teško je odabrati favorita, i Džemal i Lovre su odlični, ali ipak smatram da je Lovre Crvelin bolji zbog iskustva, znanja i veće želje za uspjehom – govori mentor o svom kandidatu, nekadašnjem kandidatu na izborima za šibensko-kninskog župana i velikom rap entuzijastu koji u svojim tekstovima najčešće repa o aktualnim problemima i temama, od Bandića do korone.</p><p>Hiljson Mandela ipak je bio nešto diskretniji, rekli bi neki i 'politički korektan'. On nije nikoga izdvajao, svi su mu jednako kvalitetni.</p><p>- Teško je izabrati, jer mi je cijela ekipa iz LEGENDE Teama bila super, a dvojica su već ispala. Ponosan sam na sve njih i vidim da su svi nešto malo i naučili. Borna Čimbur Čimbanza i Leon Dizdarević Daj Debilu, koji su ostali, su obojica dovoljno kvalitetni da pobijede, ali hoće li netko iz LEGENDE Teama uzeti pobjedu ipak ostaje na glasačima i naravno, njima samima da se prezentiraju u što boljem svjetlu – opisuje Hiljson svoje kandidate, jednog šarmera i jednog totalnog hip-hop 'luđaka', koji su se u finale probili repajući o bivšim curama i plešući s twerkericom u spotu.</p><p>Stoka je, pak, istaknuo kako su ovogodišnji kandidati podigli ljestvicu kvalitete ne samo u Rap Campu, već i na domaćoj rap sceni općenito.</p><p>- Ovogodišnji kandidati nisu podigli samo ljestvicu u Rap Campu kao emisiji. Ja pratim rap scenu kod nas i rijetko kad se na sceni nađe netko tko mene toliko fascinira da baš kažem wow. Za neke od dečkiju iz ove sezone upravo to mogu reći – iskren je Stoka, koji će nakon ove, pete epizode, s finalistom iz svog tima žestoko krenuti u pripreme finalne, zajedničke pjesme. Baš kao i preostali mentori.</p><p>- Spremamo vam neki 'banger' definitivno i vrhunski video spot. To mora biti najbolja stvar do sada – kratak je Fil Tilen. No, kakve će biti zajedničke stvari finalista i mentora znat ćemo tek za tjedan dana. Zasad su još po dva kandidata u timu i svatko ima jednake šanse ući u finale i ostati u borbi za glavnu nagradu vrijednu 150 tisuća kuna.</p><h2>Dajte glas svom favoritu i pošalji ga u finale</h2><p>O tome tko ide u finale, a tko će ipak morati kući, odlučujete vi svojim glasovima. Pogledajte novu epizodu na <strong>JoomBoos YouTube kanalu</strong> u kojoj su kandidati morali odraditi zadatke svih mentora, a zatim <strong>SMS-om i pozivima možete dati glas i svog favorita ostaviti u showu. Sve informacije i detalje o glasovanju pronađite na službenim JoomBoosovim stranicama. Glasovati možete do sutra u 12:00 sati.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>