Stole nahvalio mladog repera: 'Bore Balboa se pretvori u skroz drugu osobu kad nastupa live!'

Nakon Tibora i Burkyja, u još jednoj epizodi hip-hop podcasta 'Rima rimi grize rep' Marin Ivanović Stole je ugostio još jednu veliku domaću rep facu.

Ovoga puta mu je gost najdraži reper tvog najdražeg repera - Bore Balboa. On je odmah na početku epizode odrepao svoju stvar 'Navike', a onda je Stoletu objasnio kad je krenuo pisati i što ga je potaknulo da se krene baviti glazbom.

- Prvi kontakti s hip-hopom su mi bili Eminem, Wu-Tang Clan, 50 cent i cijela ta ekipa kad sam bio u trećem ili četvrtom razredu. Tu je krenula moja priča s hip-hop muzikom - objasnio je Bore i dodao da mu je najdraži reper ikad Lil Wayne, jer od 1998. otkad je krenuo s repom i dalje drži visoki standard.

Ovaj reper iz Brodarice pored Šibenika prvi put se javnosti predstavio prije desetak godina, a otada je izdao četiri albuma, od kojih su dva studijska. Album 'Mercedes City' Bore je izbacio u pandemijskoj 2020. godini, najnoviji 'Ivan' iz 2022. mu je, smatraju neki, i najosobniji dosad, a publika ga ipak najviše voli slušati uživo. Stole je njegovu pojavu na pozornici, pak, objasnio ovako nekako.

- Gledao sam te i slušao na festivalu Drito iz MSU-a i impresivno mi je to kako začaraš publiku kad dođeš na pozornicu. Imaš tu neku karizmu... A nisi baš ni malecni, visok si kad tako staneš pred publiku. Onda na sve njih preneseš tu svoju zaraznu energiju i kao da se u live nastupima pretvoriš u drugu osobu. Baš sam te promatrao sa strane iz perspektive fanova i oduševio si me. A još uz to repaš sam, bez backova - nahvalio ga je Stole.

O čemu su još razgovarali u novoj epizodi i koje je još sve stvari, i one nešto starije, ali i one s najnovijeg albuma 'Ivan', Bore odrepao, gledajte u podcastu 'Rima rimi grize rep' samo na 24sata Oriđiđi YouTube kanalu.

