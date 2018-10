Strašno: Pomoćnica joj visi sa 7. kata i plače, a ona - snima!?

Na šokantnoj snimci vidi se kako Etiopljanka plače i moli za pomoć dok visi s balkona držeći se za okvir rukom. U jednom trenutku pada na metalnu tendu.

Srećom, preživjela je; samo joj je slomljena ruka, a ima i nekoliko manjih ozljeda.

Na snimci se može čuti kako pomoćnica viče: 'Drži me, drži me!', i to nekoliko trenutaka prije nego joj je ruka skliznula s ograde.

No, vlasnica stana ne samo da nije pomogla već je nastavila snimati njezinu agoniju.

U jednom trenutku govori pomoćnici: 'Vrati se'. Zbog toga što je snimala incident, a nije pomogla svojoj zaposlenici, žena je osuđena na godinu i osam mjeseci zatvora.

Kuvajt je dom za više od 600 tisuća kućnih pomoćnica. Većina od njih su Azijatkinje. Mnoge se žale na zlostavljanje, ponižavanje i neisplatu plaća.