Strava kod Jaske: Medalje su ležale na cesti gdje su poginuli

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Legendarni malonogometni trener i igrač Matija Capar (33) te Oskar Kadrnka (15), mladi kadet kluba Futsal Dinamo, poginuli su u stravičnoj prometnoj nesreći u ponedjeljak rano ujutro na autocesti A1. Mladi trener se s djevojkom Mateom (27) i dvojicom kadeta futsal kluba Dinamo vraćao s turnira u Šibeniku. Renault Clio daruvarskih registracija prema Zagrebu vozio je Capar.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1200026 / ]

Kako je izvijestila zagrebačka policija, između Jastrebarskog i Donje Zdenčine sletjeli su s ceste, udarili u zaštitnu mrežu, a potom i u betonski stup nadvožnjaka. Prizor na mjestu nesreće bio je stravičan. Na teren su izašli i vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i JVP-a Karlovac. Rezali su lim kako bi unesrećene izvukli iz smrskanog Clija. Drugi kadet, koji je u nesreći tek lakše ozlijeđen, navodno je sam izašao iz vozila. Vozilom Hitne pomoći prebacili su ga u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj ulici u Zagrebu, a Caparovu djevojku u KBC Sestre milosrdnice. Oboje su prošli samo s lakšim ozljedama.

- Čuli smo da je drugi kadet samo u šoku, da nije ozlijeđen, dok je djevojci ozlijeđena noga. Još nismo stupili u kontakt s obitelji poginulog kadeta, ali planiramo - rekla nam je Marta. Kaže da je Matija bio vrhunski čovjek i sportaš te želi da ga javnost po tome pamti.

Obitelj poginulog Oskara nije imala snage razgovarati s medijima. Od njihovih prijatelja doznajemo da je Oskar na turniru dao gol i svojem klubu donio pobjedu. U Šibenik su putovali kombijem i automobilom. Kako bi ga nagradili za odličnu igru, Oskara su pozvali da se u povratku vozi s trenerom umjesto u kombiju.

- Njemu je to bila velika čast i on je to prihvatio. Valjda je tako moralo biti - govore nam shrvani poznanici obitelji.

Na turnir su krenuli u nedjelju ujutro, ondje su proveli cijeli dan, a potom se navečer vraćali kući. I oni smatraju da je Capara vjerojatno svladao umor zbog dugotrajne vožnje i napornog dana. Kažu i da su obitelj poginulog kadeta u ponedjeljak ujutro posjetili predstavnici Dinama odjeveni u crno kako bi im izrazili sućut. Na klub nemaju primjedbi niti im bilo što zamjeraju, dapače kažu da su u klubu bili i više nego korektni.

Sljedećeg vikenda, pričaju nam, trebao je s klubom putovati u Split na neko natjecanje.

'Dragi moj Matija, počivaj u miru'

Tuga vlada i u zagrebačkoj školi koju je Oskar pohađao. Njegovi školski kolege kažu da su hodnici u ponedjeljak bili tihi i prazni.

- Dragi moj Matija počivaj u miru!!! Bog kojeg si volio neizmjerno pozvao te k sebi. Očigledno skuplja ekipu za futsal! - napisao je jedan poznanik na društvenoj mreži.

- Nikad neću zaboraviti kad sam promašio penal na Kutiji šibica. Ispostavilo se na kraju da je to moju ekipu stajalo prolaza. Tad si se ti pojavio i rekao mi kako nisam ja kriv što sam promašio, nego da trebam biti ponosan na sebe jer sam jedini imao hrabrosti pucati! Uljepšao si mi taj dan i pokazao mi potpuno drugačiji pogled na nogomet, ali i život - poručio je drugi.

Matija Capar poginuo je tek nekoliko sati nakon Memorijalnog malonogometnog turnira “Mate Čuljak” u spomen i čast prerano otišlom legendarnom reprezentativcu i jednom od osnivača Futsal Dinama. Capar je poznavao Čuljka te su bili vrlo dobri prijatelji. Njegova iznenadna smrt na turniru u prosincu 2017. godine Capara je jako pogodila. Nije mnogo prošlo, a sad mu se pridružio i Capar. Hrvatska javnost pamtit će ga kao najtrofejnijeg osvajača Kutije šibica i proslavljenog futsal reprezentativca.

Velik čovjek, sjajan nogometaš i romantik godinama je bio pojam hrvatskog futsala. Ponekad se činilo da gdje god igra uspjeh je zagarantiran. To je i okrunio prošle godine, kad je s MNK Cvjetno Poliklinika Milojević sedmi put u karijeri osvojio Kutiju šibica. Skroman kakav je bio nikad sebe nije gurao u prvi plan. Matija Capar bio je dobri duh hrvatskog futsala.

- Sedma Kutija? Ha, sebe nikad nisam smatrao legendom, uvijek sam dio momčadi, nikad motor. Sedam komada uz Čivraga nema nitko. Ne znam što bih rekao - skromno je rekao nakon osvojene sedme.

Dugo godina bio je član Nacionala, nakon čega je prešao u Futsal Dinamo. “Mali” Dinamo dobio je veliko nogometno pojačanje na terenu, ali i ljudsko u strukturi kluba. Pedagog i odgojitelj preuzeo je ulogu trenera i igrača.

Matija Capar bio je omiljen na parketu, a zaštitni znak bili su mu golovi u posljednjim trenucima utakmica. Kad bi protivnici već zaključili utakmicu, odbrojavali posljednje sekunde do završetka, stvorio bi se Matija i zabio. Tako je za reprezentaciju Hrvatske u posljednjim sekundama zabio Češkoj i Španjolskoj, a komentator Eurosporta nazvao ga je “Flying Capar” ili “Leteći Capar”.

- Nakon što sam izašao iz dvorane, prišao mi je neki čovjek, nisam ga nikad vidio. Došao mi je i rekao: ‘Čovječe, tebi samo plašt nedostaje da budeš Superman’ - rekao je Capar.

Uostalom, svoj posljednji gol zabio je upravo tako, u posljednjoj sekundi za produžetak protiv Novog vremena.

U Futsal Dinamo stigao je 2015. godine, kao hrvatski futsal reprezentativac s bogatim iskustvom. Odmah se stavio na raspolaganje na svim funkcijama. Uostalom, Dinamo je bio njegov život, živio je za “modre” i vjerovao da će i onaj “veliki” Dinamo jednog dana opet biti ponos njegovih navijača.

- Boysi su dokaz da prava ljubav prema Dinamu, bez ikakvog interesa, gori i dalje. Kad gledate s terena s koliko energije i žara navijaju od prve do zadnje minute, pa čak i nakon završetka, jednostavno morate shvatiti da oni za taj Dinamo žive i da taj Dinamo živi u njima - rekao je Capar. Kao što je on živio za nogomet, za Hrvatsku i Futsal Dinamo. Bio je više od igrača, više od prijatelja. Bio je dobri duh i Zagreba, kažu suigrači.

Inače, Matija Capar ima još jednog brata i dvije sestre. Bio je najmlađi od braće te je njegova smrt, kaže nam Marta, strašno pogodila njihove teško bolesne roditelje. Obožavao je djecu i živio za nogomet. Uspio je spojiti dvije velike ljubavi, godinama je vodio Katoličku malonogometnu ligu u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Vodstvo i koordinaciju Katoličke malonogometne lige preuzeo je 2012. godine te je istodobno nastupao za Župu sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci, gdje je služio i kao ministrant.

- Njegovu vedrinu i pozitivan sportski duh zamijetili su svi koji bi subotama dolazili u Kušlanovu ulicu gdje se odigrava Katolička malonogometna liga - priopćili su iz zagrebačke nadbiskupije.