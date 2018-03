Strava u Slavoniji: 'Nismo baš ništa mogli, svi su bili mrtvi...'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Pozvali su nas u slučaju da nekog treba spasiti i izvaditi iz automobila, no nismo mogli ništa napraviti. U autu su svi troje mrtvi, rekao je Darko Šiplika, zapovjednik DVD-a Donji Miholjac.

Kolege i on dojurili su do mjesta Gezinci, nedaleko od Podravske Moslavine i Donjeg Miholjca, gdje su se sudarili minibus Čazmatransa i automobil u kojemu su bili dva muškarca i žena. Prema prvim neslužbenim informacijama, vozač automobila vjerojatno je izgubio kontrolu na skliskoj cesti i podletio pod bus koji je išao iz smjera Slatine. Iako ga je vozač minibusa pokušao izbjeći, u jednom trenutku automobil se okrenuo bočno. Od siline udarca auto se zavrtio na cesti i završio u kanalu za oborinske vode. Vozač minibusa, koji je u vozilu u tom trenutku bio sam, nakon udarca se pokušavao zaustaviti te je i on na kraju završio u jarku. Uspio je izaći i pozvati sve hitne službe.

Liječnici Hitne pomoći su, nažalost, mogli samo utvrditi smrt muškaraca i žene. Prizori kojima su svjedočili bili su stravični. Smrt je bila gotovo trenutačna. Vatrogasci su samo razrezali dio krova kako bi tijela poslije mogli lakše izvući. Vozač autobusa imao je jako puno sreće te je u teškoj nesreći samo ozlijedio šaku.

- Policija nikoga ne pušta blizu zbog očevida. Minibus je bio prazan jer je vozač išao prema Miholjcu, gdje je trebao pokupiti ljude. Koliko su mi rekli, naš zaposlenik je ozlijedio palac, no ne znam što su mu rekli na Hitnoj pomoći - rekao nam je malo poslije nesreće Dragan Marinović, direktor Čazmatransa. Dodao je da nema puno informacija o nesreći te je čekao rezultate očevida. Zbog lošeg vremena te snijega i leda na cesti očevid se oduljio te je trajao gotovo cijelo poslijepodne.

Kako su nam rekli mještani Gezinaca i radnici hitnih službi, cesta kojom su vozili automobil i minibus bila je puna bljuzge. Taj dio je ravan i “vuče” vozače da voze malo brže. Asfalt je i inače loš, a pod snijegom cesta se pretvara u pravu zamku. Temperature su bile ispod nule. Dijelovi ceste su bili pokriveni ledom, a u snijegu su ostali kolotrazi prijašnjih vozila. Sve od podneva pa do kasnih popodnevnih sati ta dionica Državne ceste 34 bila je zatvorena za promet. Očevid je predvodila državna odvjetnica te su tijela poslana na obdukciju u Osijek. Tijekom dana policija nije potvrđivala identitet poginulih jer su prvo morali obavijestiti obitelji stradalih.

Inače, dva sata prije ove nesreće sudarili su se kamioni na vijaduktu Mrzlići na Istarskom ipsilonu. Vozač jednog želio je obići kolonu vozila te se zabio u kamion koji je dolazio iz suprotnog smjera. Suvozačica iz nesreće ima višestruke prijelome, zbog kojih su je morali hitno operirati. Vozači kamiona također su zadržani u KBC-u Rijeka na pregledu.